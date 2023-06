È morto Mirko, il bambino di 7 anni malato di sarcoma di Ewing che aveva espresso il desiderio di vedere i supereroi, poi interpretati dai volontari di una onlus. Alcune settimane fa era stato organizzata una festa davanti all’ospedale Regina Margherita: si erano ritrovati in tanti vestiti come Spider Man e altri protagonisti dei fumetti Marvel e gli eroi di Mirko, con le funi, erano scesi fino alla finestra della sua stanza per salutarlo.