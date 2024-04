Addio Paola, «la più saggia dei Gassman» 

Per le persone come lei, al termine della vita colleghi e amici dicono sempre frasi tipo “una vita per il teatro” o “monogama nell'arte e nella vita”. Adesso, che della sua scomparsa dopo una lunga malattia dà notizia il suo compagno Ugo Pagliai, davvero una vita in scena insieme, viene spontaneo considerare un percorso artistico segnato fin dalla nascita quello di Paola Gassman, nata a Milano il 29 giugno 1945, a poche settimane dalla fine della guerra mondiale, quando suo padre Vittorio e la mamma Nora Ricci facevano compagnia teatrale insieme con Laura Adani. I funerali si terranno domani nella chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, a Roma. Molto amata, anche dai fratelli Jacopo e Alessandro, che la salutano come «la più saggia» in una famiglia irripetibile.

Il suo album di famiglia coincide con quello del gran teatro italiano: cinque generazioni di grandi firme della scena: il nonno era Renzo Ricci, il bisnonno paterno Ermete Zacconi. Forse fu proprio il crescente successo del mattatore Vittorio al cinema tra gli anni ‘50 e il decennio successivo a spingere la sua primogenita a iscriversi all'Accademia Silvio d'Amico dove formò la sua versatilità interpretativa e conobbe il suo primo marito. Dalla loro unione, durata 6 anni, è nata Simona, ma con lui Paola condivise anche un'iniziazione artistica importante, quella di Luca Ronconi che volle entrambi nel suo Teatro Libero e poi la chiamò nel ruolo di Marfisa per il suo “Orlando Furioso” del 1969 così come nella smagliante versione televisiva del 1975.

Paola Gassman intanto segnava tutte le grandi tappe del teatro italiano nel periodo della sua grande trasformazione dopo i successi degli anni ’50: la lista dei suoi registi prediletti è lunga da Squarzina a Castri, da Bolognini a Piccardi. Amava Shakespeare e Goldoni, non esitava a misurarsi col repertorio contemporaneo, ma la vera svolta fu l'entrata in compagnia con Ugo Pagliai alla metà degli anni ‘70. Perché cambiò anche la sua vita privata, quello con Ugo Pagliai fu davvero l'amore di una vita, coronato dalla nascita di Tommaso. Pagliai era allora anche un divo della tv, ma insieme a Paola elesse il teatro come luogo della vita e dell'arte. Che li portò, tante volte, anche in Sardegna per lunghe tournée da tutto esaurito.