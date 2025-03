Addio Pandolfi, patriarca del cattolicesimo europeista 

BERGAMO. È morto a 97 anni Filippo Maria Pandolfi, leader Dc e uomo di governo. Bergamasco, cresciuto nell’Azione Cattolica e sui banchi del liceo Sarpi di Bergamo, partecipò alla Resistenza nelle file del Fronte della gioventù per l’indipendenza nazionale e per la libertà. Nel 1945 si iscrisse alla Dc. Deputato ininterrottamente dal 1968 al 1988, ministro dal 1974 al 1988, dal 1989 fece parte della Commissione Delors II come commissario europeo per la scienza, la ricerca, lo sviluppo, le telecomunicazioni e l’innovazione e la tecnologia dell’informazione. Pier Ferdinando Casini lo ricorda come «interprete acuto e sensibile di quel cristianesimo liberale che ha costituito il meglio della nostra cultura politica».

