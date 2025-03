«Addio padre Rafa» Il paese piange il suo ex parroco 

«Ciao padre Raffaele. La nostra comunità oggi è addolorata, per te, amico, fratello e nostro padre spirituale. Hai onorato i tuoi impegni sociali e comunitari come nessun altro ha mai fatto, con amore, per tutti noi, la tua comunità, ti saremo per sempre grati e ti porteremo sempre nei nostri cuori». Il messaggio è da parte del sindaco Fabrizio Madeddu che a nome di tutta la comunità sansperatina ricorda padre Raffaele Jaworski. Classe 1970, divenne parroco del paese nel 2015. Nel 2023 lasciò il posto ad Antonio Cirulli, ma l’affetto dei fedeli non era mai mancato durante il periodo della malattia. Sono decine, se non centinaia le testimonianze dell’impronta lasciata nella comunità. «Padre Raffaele, il nostro Raffaele, ci ha lasciato», si legge in una nota firmata dall’intero Comune. «Dopo una lunga sofferenza in cui ha affinato la sua Fede e ci ha fornito una meravigliosa testimonianza di accettazione del dolore e della volontà divina, si è finalmente riunito alla casa del Padre». E ancora «se ne va un pilastro della nostra comunità. San Sperate ti ha accolto con amore e, con profondo dolore e altrettanta gratitudine, ti saluta per sempre con l’unica parola che, in questo momento, sembra adeguata: Grazie». )

