Addio Nicola, il Cagliari ha già voltato pagina 

Grazie e arrivederci. Da avversari, però, magari in occasione di Cagliari-Pisa. Davide Nicola non è più l’allenatore rossoblù, è stato ufficialmente sollevato dall’incarico nonostante la salvezza e i due anni di contratto. Tecnicamente è un esonero, di fatto le parti cercheranno un punto d’incontro per arrivare alla risoluzione, presumibilmente attraverso una buonuscita (considerato che l’ingaggio stagionale supera il milione). Ma la priorità del presidente Tommaso Giulini e del direttore sportivo Nereo Bonato in questo momento è quella di individuare il profilo adatto per rilanciare la sfida in tempo reale, provare a sollevare l’asticella e valorizzare al massimo l’attuale rosa, quella che il tecnico piemontese avrebbe limato e poi rinforzato a suo piacimento (è uno dei motivi che hanno portato allo strappo, ma non l’unico). In cima alla lista c’è Paolo Vanoli, in uscita dal Torino e già a un passo dalla panchina isolana la scorsa estate. Sembra essersi raffreddata la soluzione interna con la promozione di Fabio Pisacane, resta comunque tiepida. Ancora ieri circolava con insistenza il nome di Ivan Juric, ma non è escluso nemmeno un prospetto a sorpresa, col mirino rivolto anche oltre i confini italiani. Chiunque sarà, verrà scelto il prima possibile, al massimo entro la fine della settimana prossima. Per non fare poi le corse contro il tempo e non incorrere nell’errore di un anno fa, quando il Cagliari si è dovuto “piegare” alle condizioni dell’Empoli e dello stesso Nicola.

Un anno e via

«Le strade si dividono». Inizia così il comunicato del club, abbastanza lapidario ma cordiale, attraverso il quale viene formalizzato il divorzio. Un divorzio annunciato prima ancora che si consumasse l’incontro tra il tecnico e Giulini l’altro ieri a Milano negli uffici della Fluorsid. Troppo distanti le parti, sia nella valutazione della stagione appena conclusa e della gestione di alcuni giocatori in particolare sia per le strategie future. Un divorzio, tra l’altro, in linea con la carriera di Nicola, che raramente è rimasto più di un anno nella stessa squadra. Va detto, che lui a Cagliari sarebbe rimasto volentieri. A certe condizioni, però. Che spera a questo punto di trovare altrove. Magari col neo promosso Pisa dove non c’è più Pippo Inzaghi (ha scelto di restare in B con il Palermo) e dove attendevano con particolare interesse l’esito della querelle rossoblù. Se son rose, fioriranno.

Caccia al sostituto

Intanto, Giulini pensa a seminare il suo, di orticello, provando a renderlo più fertile. Dopo l’incontro con Nicola e l’ennesimo briefing con Bonato, potrebbe raggiungere la compagnia rossoblù negli Usa per “The Soccer Tournament” (torneo internazionale di calcio a sette che ha preso il via proprio ieri) e lasciare mandato al ds di incontrare gli allenatori individuati come possibili papabili (con Pisacane ci penserebbe lui direttamente, nel caso, essendo proprio il tecnico della Primavera alla guida del team che rappresenta il Cagliari in North Carolina). Vanoli è indubbiamente un profilo che mette d’accordo tutte le anime del club, non a caso era la prima scelta per il post Ranieri. Era stato raggiunto addirittura una sorta di pre accordo durante una cena a Verona un anno fa di questi tempi, la chiamata la mattina successiva di Cairo, tuttavia, fece saltare il banco e il Cagliari non ebbe nemmeno il tempo di rilanciare e fu così costretto a “ripiegare” su Nicola. Un anno dopo si ritrovano entrambi alla ricerca di un’anima gemella, che sia questa la volta buona?

