Addio Natalino, l’eroe anti-Covid 

Sino a poche settimane era concentrato sull’organizzazione del concerto di Natale. Il consueto evento da promuovere con l’associazione Mano Tesa Ogliastra di cui era presidente sin dalla fondazione (2004). Natalino Meloni era un medico. Ma dietro il professionista col camice bianco c’era un uomo vocato all’aiuto e alla solidarietà. Non si tirava mai indietro, neppure nei momenti più delicati come quando il mondo s’era fermato per la pandemia. L’Asl Ogliastra aveva affidato a lui l’Usca, l’Unità speciale costituita per la task force contro il Covid.

Sempre pronto

Era appena andato in pensione, ma si era messo a disposizione del territorio per aiutare i pazienti. Lo stesso avrebbe voluto fare per la comunità di Dorgali, quando lo scorso settembre era scomparsa la giovane dottoressa Maddalena Carta. Aveva manifestato l’intenzione di andare a prestare servizio lì ma un cavillo burocratico gliel’aveva impedito. Poi, d’improvviso e senza accusare alcun sintomo, aveva scoperto di convivere con un ospite indesiderato che si era impossessato del suo corpo. Quel male subdolo gli ha stroncato la vita. Natalino Meloni è morto venerdì sera. Aveva 76 anni.

Lo scorso 21 settembre si era goduto lo spettacolo della mezza maratona, la sua creatura sportiva che organizzava da sette anni con finalità benefiche. Aveva un chiodo fisso: la prevenzione. «È fondamentale per prevenire i tumori», ripeteva come una litania. Dopo la pandemia, dottor Meloni, originario di Villagrande ma una vita radicata a Loceri, aveva promosso una serie di screening (a costo zero) proprio per accorciare i lunghi tempi d’attesa nelle corsie ordinarie. «Natalino Meloni non è mai andato in pensione», ha detto Carlo Balloi, anch’egli di Loceri e primario di Cardiologia dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari dove il suo amico e collega si è spento dopo poche settimane di ricovero. «È un grande che se ne va», ha aggiunto Balloi che ne ricorda le gesta: «L’Ogliastra perde un medico bravo, competente e appassionato. Ha lavorato fino alla fine ai progetti che aveva in mente per l’immediato. Anche in questo periodo di degenza in ospedale».

Il cordoglio

La direzione aziendale e il personale dell’Asl Ogliastra hanno espresso cordoglio per la scomparsa di Natalino Meloni. «Medico da sempre in prima linea, anche dopo la pensione ha offerto un contributo prezioso alla sanità ogliastrina, in particolare durante l’emergenza Covid. Il suo esempio di dedizione, professionalità e servizio, resterà per sempre nel ricordo di tutti». Sindaci e amministratori del territorio hanno ricordato la figura del professionista. Tra loro Fabio Moi, sindaco di Seui, comunità che Meloni aveva assistito i pazienti orfani del servizio essenziale: «Per tre anni, e in uno dei periodi più difficili per la nostra comunità, ci ha garantito con professionalità, umanità e dedizione un servizio fondamentale». I funerali oggi alle 14.30 a Loceri nella chiesa di San Pietro.



