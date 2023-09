Addio Mohamed al Fayed, da facchino a miliardario arcinemico dei Windsor 

Londra. È morto a venerdì a 94 anni nella sua residenza britannica Mohamed al Fayed, ex proprietario di Harrods e del Fulham Football Club, oltre che dell’hotel Ritz di Parigi, e padre di Dodi, morto con la principessa Diana nell’incidente del tunnel dell’Alma del 1997.

Egiziano di Alessandria, figlio di un insegnante di arabo e di una casalinga, in gioventù svolse mestieri umili (fu anche facchino) per poi dedicarsi con un certo successo alla vendita di macchine per cucire. Dopo essere diventato consulente del sultano dl Brunei e aver sposato in prime nozze Samira Khashoggi, sorella del milionario saudita Adnan Khashoggi, costruì un impero commerciale in Medio Oriente prima di trasferirsi nel Regno Unito negli anni Settanta, senza mai riuscire a ottenere il passaporto inglese. Per anni accusò la famiglia reale e in particolare il principe Filippo di avere le mani sporche di sangue per la morte di Dodi e Diana, che avevano una relazione sentimentale.

