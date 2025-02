Addio Mitico Selvaggio Il mondo del trekking piange la sua guida  

Era qualcosa di più di una guida escursionistica, Giampietro Carta, scomparso giovedì a 65 anni, dopo un mese in ospedale, al Brotzu, in seguito a un malore avuto nel suo ovile un mese fa. Lo dimostrano le centinaia di attestazioni di stima che circolano sul web e il lungo corteo funebre che ieri lo ha accompagnato nel suo ultimo viaggio. Allevatore di maiali e grande conoscitore del territorio, a Baunei è stato fra i primi, dagli anni Ottanta, a trasformare l’ovile di famiglia - a “Pirisi”, nell’altopiano di Margine - in un punto di riferimento per gli escursionisti. Aveva iniziato accompagnando i turisti lungo “S’Istrada Longa”, ammaliandoli con racconti mai banali e con la musica del suo organetto, con il quale trasformava ogni cena in una festa. Qualità che lo avevano portato ad essere conosciuto con l’appellativo di “Mitico Selvaggio”, che a lui piaceva tanto. Al punto che su Facebook aveva aperto il profilo “Giampietro Mitico Selvaggio Carta Trekking Margine”, ieri preso d’assalto da centinaia di escursionisti che lo hanno voluto salutare, allegando foto di pranzi e cene nell’ovile di “Pirisi”. E proprio nell’ovile di “Pirisi”, il giorno prima dell’Epifania, mentre ospitava un gruppo di escursionisti, Giampietro si era sentito male, e accasciandosi a terra aveva battuto la testa, riportando un trauma cranico. Altre volte si era sentito male ma dopo qualche settimana era subito tornato operativo nelle sue amate montagne. Stavolta non ce l’ha fatta, il Mitico Selvaggio, lasciando un vuoto nel mondo dell’escursionismo.

