VaiOnline
Lanusei.
17 agosto 2025 alle 01:13

Addio Micheli, un uomo verticale 

Grande artigiano, storico presidente Pro Loco, in prima linea per la sanità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un cuore grande così, il viso intagliato in una trave di castagno, le mani buone da artigiano. Pipe in radica di noce, la tradizione di famiglia elevata a oggetti di classe. Giorgio Micheli non c’è più. Tradito a 96 anni dal malanno che lo accompagnava. È stato animatore dell’oratorio salesiano, inventore del Tiro a volo a Lanusei, presidente della Pro Loco per quarant’anni, inventore della Fiera delle Ciliegie, leggendario cacciatore, ariete e animatore dell’associazione Amici del cuore. Sei figli, tanti nipoti sparsi per l’Italia, l’amore per Tonina nato nella piazza della Cattedrale e scolpito nel granito con un matrimonio lungo 75 anni. Micheli ha vissuto un secolo della sua Lanusei plasmando il paese di buone idee e tanto lavoro. Lascia un vuoto molto più grande dell’omone che era.

Il cordoglio

Il sindaco Davide Burchi parla a nome dell’intera comunità. «Giorgio era un lottatore indomito, con la grinta di chi ha sempre aggredito e mai subito la vita. La sua annosa cardiopatia gli ha dato nuova sensibilità e ancora più slancio in difesa della sanità». Commosso Raffaele Sestu, medico, presidente regionale delle Pro Loco: «Se ne va un grande uomo, a cui nel 2000 consegnammo la targa di più longevo presidente delle Pro Loco, il cui record credo sia ancora imbattuto. Un grande artigiano, l’ultimo dei grandi».

Carlo Balloi, cardiologo, ricorda il suo impegno in prima linea per la difesa della sanità e l’attivazione della sala emodinamica. «Lui e ai sui amici dell’associazione Amici del Cuore sono sempre stati in prima fila nelle battaglie per l’ospedale. Con il loro fondamentale contributo abbiamo aperto nel 2008 l’Unità coronarica. Giorgio Micheli quando serviva alzava la voce, sempre in difesa dei più deboli». Nelle alte sfere sono avvisati, sta arrivando un uomo verticale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

1936-2025.

Ciao Pippo, si è spenta la tv

La scomparsa di Baudo a 89 anni: ha scritto la storia della televisione italiana 
Il conflitto

La rabbia degli ucraini: «Un incontro ripugnante»

Le critiche dei media: gli Stati Uniti deboli e il leader russo ha sfilato sul tappeto rosso 
Il caso

A Chia cartelli contro gli israeliani

«Li ho messi io», spiega l’attivista Luisi Caria. Carboni (Chenàbura): «È antisemitismo» 
Enrico Fresu
Sanità

Guardie mediche, l’ira dei sindaci «I servizi sanitari sono un diritto»

Gli specializzandi: troppe denunce, costretti a rinunciare 
Alessandra Carta
Energia

Fotovoltaico sardo, l’agricoltura perderà altri 100mila ettari

«I progetti si moltiplicheranno anche grazie al vuoto normativo» 
Lorenzo Piras
L’evento

Palio di Siena, trionfa “Gingillo” Zedde

Il fantino originario di Noragugume regala la vittoria alla contrada del Montone 
Ischia

Uccide l’ex suocera e il compagno, poi si spara

Folle aggressione per strada: l’uomo, un 69enne, ha ferito anche l’ex moglie 
Trasporti.

Due nuovi treni a idrogeno per l’Isola

Investimento da 29 milioni per le tratte Macomer-Nuoro e Monserrato-Isili 
Litorale

Poetto, un ristorante con vista mare

Pasta al pesto, porchetto e birra sotto l’ombrellone: «Un grande privilegio» 
Sara Marci