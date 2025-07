«Addio Matteo, eri una persona speciale» 

Si stava preparando a godere una meritata domenica di riposo Matteo Porcu, il 46enne residente a Decimomannu, originario di Assemini, che sabato notte ha perso la vita in un incidente stradale sulla Statale 131, all’altezza di Nuraminis in direzione Cagliari. Stava rincasando dopo aver macinato centinaia di chilometri anche la scorsa settimana con il furgoncino che utilizzava per lavoro. Un malore, una distrazione o un colpo di sonno? Forse era soprattutto stanco: «Erano state giornate molto impegnative», ha raccontato la sorella Michela: «Il carico degli elettrodomestici, il viaggio da solo verso Olbia, lo scarico e il montaggio, il caldo estenuante. E come se non bastasse, prima di mettersi in viaggio di rientro, gli è stato rubato il borsello con all’interno telefonino, documenti e carte di pagamento». Matteo avrebbe sporto denuncia una volta arrivato a Decimomannu e non è escluso che sia messo al volante senza cibo e acqua, considerato che non disponeva del portafoglio.

Lavoro e famiglia

Ma a Decimomannu non è mai arrivato. Il Gps installato sul mezzo ha inviato un segnale di allarme a Simone Adamu, titolare dell’azienda “As Trasporti” di Assemini per la quale Matteo lavorava da meno di un anno. Sul luogo dell’incidente, sperando fino all’ultimo in un errore, sono sopraggiunti la compagna Francesca Anna Pani, volontaria del 118 nell’associazione “Sos Decimomannu”, e alcuni familiari: il padre Pierpaolo, la sorella Michela e il fratello Francesco. È stato quest’ultimo a riconoscerlo.

Matteo è cresciuto a Decimomannu insieme ai genitori originari di Assemini, Pierpaolo Porcu e Cristina Cuzzocrea, e ai due fratelli. Una famiglia unita che, come testimoniano le tante foto sui profili social, passava insieme tanti momenti felici e divertenti. Matteo amava tanto i nipoti coi quali trascorreva i momenti liberi: «Erano la sua vita», ha proseguito Michela: «Una vita che amava. Siamo a pezzi».Da circa un anno e mezzo l’uomo ha iniziato a frequentare Francesca. Un amore solido e felice.

Le reazioni

Prima di tornare a Decimomannu Matteo Porru aveva vissuto a Santa Margherita di Pula dove, per una ventina d’anni, aveva gestito serre per la produzione di pomodori. Con lui l’amico Silvestro Sanna: «Sono stato spesso a casa sua, ci scambiavamo delle cortesie. Un collega ma soprattutto un grande amico». Sanna lo ricorda come una persona speciale: «Sempre disponibile ad aiutare, un grande lavoratore, non si tirava mai indietro.Mi sono rimaste nel cuore la sua simpatia e il sorriso contagioso».

A Decimomannu il primo ad avergli riservato un ricordo è stato Salvatore Cabiddu, presidente del circolo “Aurora” dove Matteo era solito fermarsi a fare due chiacchiere: «Siamo tutti addolorati. La vita è una fermata temporanea in un viaggio verso l'eternità».

Vicini ai cari anche i sindaci di Decimomannu Monica Cadeddu «profondamente colpita da una tragedia della quale non ci si capacita», e di Assemini Mario Puddu: «Spesso la vita è ingiusta».

