Addio Mambrini, grande imprenditore 

Ha mancato di pochissimo l'appuntamento con i 90, forse l'unico obiettivo fallito per lui, partito da Foligno e arrivato in Sardegna giovanissimo con la laurea in Scienze geologiche in tasca. L'inizio dell'ascesa per Romano Mambrini, andato via ieri mattina, lasciando dolore e la firma in neretto su un pezzo dell'imprenditoria isolana: un'eredità immortale, che parla e racconta di quest'uomo che mosse i primi passi alla Remosa, di cui divenne rapidamente amministratore prima e presidente poi. E premessa di un lungo elenco d'incarichi prestigiosi che si farebbe prima a dire dove non è riuscito ad arrivare.

Gli incarichi

Lui, il presidente, era la parte buona dell'imprenditoria, quella dove essere anche grande uomo fa la differenza come l'ha fatta lui. Presidente Fima, (Finanziaria Mambrini e della Mambrini Costruzioni), consigliere della Metano Sarda, dell’Impresa Sarda Sviluppo tecnologico, amministratore unico delle Officine Elettromeccaniche sarde e del Cis Service. Sino all'onorificenza di Cavaliere del Lavoro, conferita dall'allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro: conferma scritta delle sue qualità e dei suoi meriti imprenditoriali. Era il 2 giugno del 1994, intanto era già diventato anche presidente dell’Associazione degli industriali della Provincia di Cagliari e della Federazione regionale degli industriali della Sardegna, per poi assumere, tre anni dopo, anche la presidenza della Camera di Commercio di Cagliari, di cui in realtà faceva parte dal 1980, come componente della Giunta. Ma è stato anche consigliere di amministrazione del Casic e del Banco di Sardegna.

Il ricordo

Era anche un grande uomo, così tra il cordoglio di chi da ieri lo piange ci sono le parole di stima dei vertici della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano: «Oggi ci ha lasciato Romano Mambrini, imprenditore, amministratore illuminato, Cavaliere del Lavoro. Dal 1992 al 2005 ha guidato la Camera di commercio di Cagliari con sagacia e determinazione, lavorando sempre nell’interesse generale dei Sardi e della Sardegna», scrivono i vertici dell’ente, che prendono parte al dolore della famiglia. «La sua eredità continuerà a essere un esempio per l'intera comunità».

«Ha creato lavoro»

Quella di cui parla anche l'ex parlamentare Tore Cherchi: «Romano Mambrini ha creato molto lavoro qualificato costruendo in Sardegna un’impresa manifatturiera, la Remosa Spa, di prodotti ad alta tecnologia competitivi sul mercato mondiale. Da presidente della Camera di commercio ha perseguito l’interesse pubblico: si deve a persone come Romano Mambrini e Luciano Ticca, oltre che alla buona politica, l’aver dato a Cagliari, decenni orsono, un moderno e pubblico aeroporto internazionale. Merita il pubblico riconoscimento per il valore sociale di quanto ha realizzato con spirito combattivo e indiscussa moralità». Lo ricordano anche gli abitanti del Villaggio dei Pescatori: «Non dimentichiamo la sua grande disponibilità e umanità che ci ha sempre dimostrato».

