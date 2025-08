Addio maestrale, domani torna l’afa 

Ma che bel fresco, in questo luglio 2025 in realtà ben più caldo di quelli degli anni Ottanta. Ha fatto caldo, nel mese scorso, ma è accaduto ciò che si chiama adattamento climatico: «Siamo abituati a temperature elevate», spiega il meteorologo cagliaritano Alessandro Gallo, ex Aeronautica militare e ora di Meteonetwork, «al punto che un luglio ben più caldo rispetto alle medie di 30-40 anni fa ci ha comunque dato sollievo». Merito del maestrale, che ci ha fatto respirare, ma la vacanza è finita: da domani torna il caldo. Inteso come quello torrido.

La situazione

L’anticiclone africano, rovente e umido, sta già cacciando via quello Atlantico, caldo e secco, e ora si riprende a soffrire dopo il luglio più fresco, anzi meno rovente, negli ultimi dieci anni, soprattutto nell’ultima decade. Quello da graticola era stato il luglio 2015, e i dati di Isac Cnr di Bologna sui mesi di luglio collocano al secondo posto il 2022, seguito della 2023 e dal 2024. Il mese scorso, per un largo tratto, ci ha salvati il maestrale a settanta chilometri orari, che da una parte ci ha fatto respirare ma dall’altra è l’involontario alleato degli incendiari, che hanno imperversato in tutta l’Isola, particolarmente a Punta Molentis.

Il cambiamento

E ora? Partiamo dalle certezze: Alessandro Gallo conferma che il temporaneo allungo, da ovest verso il Mediterraneo, del tanto amato anticiclone delle Azzorre ha le ore contate: a bordo campo c’è il “collega” subtropicale africano, che oggi combatte e già domani avrà conquistato la Sardegna con la sua afa appiccicosa. Almeno fino al termine della settimana, aspettiamoci dunque cielo sereno o poco nuvoloso per via di qualche velatura in transito. E un caldo deprimente: a quello, assicura Gallo, non potremo scampare.

Si alzano i termometri

Le temperature, dunque, sono in aumento: minime tra 20 e 24 gradi, così si prevede. Significa che tornano le “notti tropicali”, cioè quelle in cui il termometro non scende mai sotto i 20 gradi. Se vogliamo spaventarci, possiamo leggere le massime che ci si aspetta da domani: fra i 32 e i 35 gradi sul Campidano di Cagliari, si arriva a 36-39 tra Sulcis e Campidano di Oristano, ma anche nel Barigadu e in Anglona.

Cala il vento

Il vento, più che ruotare, quasi scompare: il meteorologo parla di « regime di brezza con rinforzi pomeridiani e nell’entroterra per quanto riguarda la Planargia, il Montiferru, il Sinis e il Campidano di Oristano». I modelli matematici oscillano intorno ai 35 chilometri orari di media e questo potrebbe aiutare gli incendiari che riducono in cenere la nostra Isola. Venti moderati, ma con raffiche, sul litorale tra Alghero e Bosa.

Il mistero del dopo

E poi, dopo Ferragosto? Bella domanda, ma purtroppo la risposta ancora non c’è. «Siamo troppo al di là nel tempo», premette Gallo, «anche se i modelli matematici non indicano, al momento, significative variazioni dei valori termici per la prossima settimana». Detto così. Come dire, “a caldo”.

