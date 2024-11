Addio Luciano Chiai Portò il casu agedu nei supermercati 

Luciano Chiai era il re del casu agedu. Il suo nome era legato al formaggio fresco ottenuto dal latte ovicaprino della cui produzione e commercializzazione in vaschetta l’allevatore di Bari Sardo era strato pioniere. Se n’è andato all’età di 75 anni, proprio nel trentesimo anniversario del primo confezionamento de su casu agedu per la vendita sul territorio sardo, allargando il consumo su tutte le tavole fino a sconfinare oltre Tirreno. Un’attività artigianale avviata insieme alla moglie Rosa e ai figli Emanuele e Gabriele, che ancora oggi conducono l’industria casearia nelle campagne del paese. Un anno fa, di questi giorni, era mancato improvvisamente un altro figlio, Davide, una sofferenza atroce con cui Luciano Chiai ha dovuto convivere.

In quest’anno solare ha affidato al lavoro le sue fragili energie e fino a quando la salute gliel’ha permesso ha sempre raggiunto l’azienda per dare una mano d’aiuto ai figli e ai dipendenti. Intorno alle 7 di ieri, lo storico patron del Caseificio Chiai, segnato dalla malattia, ha cessato di vivere e oggi la comunità lo accompagnerà nel suo ultimo viaggio. Il funerale verrà celebrato alle 14.30 nella chiesa di Nostra Signora di Monserrato.

Allevatore da sempre, è grazie alla sua intuizione se su casu agedu, dal 1994, ha deliziato il palato di migliaia di consumatori mantenendo la bontà di un prodotto artigianale. Su casu agedu è un formaggio speciale perché oltre alla sua bontà e alla sua freschezza si distingue per i notevoli benefici che apporta all’organismo: studi universitari specifici in Microbiologia lattiero casearia hanno dimostrato che questo formaggio ha effetti positivi sulla regolazione del ph gastrico e migliora i processi digestivi. In tempi di pandemia l’azienda aveva donato centinaia di vaschetta di casu agedu alle famiglie meno abbienti, accendendo il sorriso in persone che allora non riuscivano a mettere insieme il pranzo con la cena.