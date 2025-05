Addio lecci secolari, nel bosco spunta una stazione elettrica  

La chiamano tecnologia blindata compatta. Dovrebbe minimizzare l’impatto sul territorio delle infrastrutture. La nuova stazione elettrica di Terna a Perdasdefogu sorgerà a Su Cungiau de is morus, a poche decine di metri da quella esistente. Il minimo impatto si traduce nella distruzione di un bosco di lecci secolari, tra l’abitato e la chiesa di Santa Barbara, attraverso la creazione di una struttura ospitata in un rettangolo di novemila metri quadri. Una parentesi industriale in mezzo alla foresta. A queste “minuzie” bisogna sommare la posa di due elettrodotti in cavo, (3,2 chilometri) per le linee a 150 Kv e due raccordi aerei da 700 metri. Dettagli.

Un anno fa il Comune di Perdasdefogu aveva ascoltato con interesse la presentazione di un’opera strategica, importante per l’intero territorio e proposto un sito alternativo in località Terra ‘e ingia, vicino al campo sportivo di Su Pruineddu. Terna non ha preso in considerazione questa opzione. Un vero peccato perché in questo nessun albero ci avrebbe rimesso le foglie.

Il sindaco

Nei giorni scorsi il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha dato infatti l’autorizzazione per il piano di interventi sulla rete elettrica di trasmissione nazionale nell’area di Perdasdefogu. «Dispiace per l’impatto ambientale e per i terreni che appartengono a concittadini ex emigrati rientrati in paese. Abbiamo offerto una valida alternativa che non è stata presa in considerazione – ha spiegato il sindaco Bruno Chillotti – vigileremo affinché tutto venga eseguito a regola d’arte».

I dati

Il progetto prevede un investimento di 34 milioni di euro. L’infrastruttura include l'adeguamento della linea a 70 kilovolt “Perdas-Uvini”, con l'installazione di circa trecento metri di cavo interrato in ingresso alla cabina primaria “Perdas” e oltre cento metri di raccordo aereo lungo il tracciato esistente. Sono previsti anche due nuovi collegamenti in cavo: uno verso la cabina primaria esistente “Perdas” e l'altro verso la linea “Aritzo-Perdas” tramite un raccordo aereo di circa 240 metri. Verranno demoliti tre sostegni liberando complessivamente due ettari di territorio.

Le reazioni

A Foghesu non c’è mai stata nessuna preclusione ideologica per la nuova centrale. Il rapporto del paese con l’industria, sia civile che militare, è consolidato dalla presenza del Poligono, di Avio e Leonardo. Il meglio della tecnologia in Italia. Tuttavia per l’anima green del paese, con un patrimonio ambientale di tutto rispetto, è un colpo al cuore. «Ribadiamo con fermezza la nostra contrarietà al luogo scelto da Terna – dice il consigliere d’opposizione Nicola Salis (Foghesu Futura) – un bosco di inestimabile valore per la comunità. Comprendiamo le esigenze di sviluppo infrastrutturale ma è opportuno valutare alternative». Nel 1500 a Su Cungiau de is morus i foghesini affrontarono e sconfissero i Saraceni invasori in un’epica battaglia. ll toponimo evoca lo scontro. «Bisogna tutelare la salute dalla propagazione dell’energia attraverso il campo elettromagnetico – aggiunge lo storico Tore Mura - salvaguardare l’ambiente e i i proprietari che verranno espropriati. E poi il grande valore storico e culturale de Is cungiaus».

