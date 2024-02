«Addio Inghilterra,  questa città  è il mio paradiso» 

Chi va in Sardegna piange due volte, una quando riceve la notizia del trasferimento e la seconda, anni dopo, quando arriva l'ordine di ripartire. Così si diceva ai militari continentali destinati a fare servizio nell’isola e in generale a chi, per lavoro o per altri motivi, era costretto a passarci qualche anno.

La chiamata dei rossoblù

Questo però non è il caso James Chong, inglese 46enne ex impiegato. Ha una vita ordinaria, un lavoro in ufficio a Birmingham e un figlio adolescente, Kobe Jae, che si divide con l’ex compagna. Tutto nella norma fino a quando nel 2015 arriva una telefonata da Cagliari, anzi per l'esattezza da Asseminello. Il figlio, centrocampista dai piedi buoni, sta disputando un eccellente campionato e uno degli osservatori cagliaritani lo ha notato. Poco dopo arriva l’offerta ufficiale dal Cagliari Calcio, che fare? Chong ha lavoro, casa di proprietà, hobby e amici a Birmingham ma questo è un treno che passa una volta. Qualche notte insonne e poi la decisione, lascia tutto e si trasferisce in Sardegna.

La nuova vita

Trova casa in affitto a Decimomannu, tramite la famiglia di un compagno di squadra del figlio e nel gennaio 2016 inizia la sua nuova vita. Ha bisogno di un lavoro ma per un madrelingua inglese con buoni studi le soluzioni non mancano e nel giro di qualche settimana firma il contratto come insegnante presso una delle più blasonate scuole di inglese cagliaritane.

Inizia a conoscere il centro di Cagliari e se ne innamora ma sarà la spiaggia del «Poetto a rubargli il cuore. Si organizza l'orario di lavoro per avere due ore di pausa pranzo e i chioschetti diventano un appuntamento fisso. Ogni giorno manda foto ai suoi ex colleghi con commenti tipo “Io vivo qui ora!”. Poi nel weekend comincia a spostarsi: Chia, Masua, Villasimius. Il paradiso.

Il nuovo bivio

Tra i suoi hobby c'è il ballo, pratica lo stile “kizomba”, di cui è insegnante, e ben presto trova due club dove organizzare le lezioni. Guadagna molto meno rispetto a prima ma è felice. Intanto anche il figlio si ambienta e mister Suazo sembra credere in lui. Tutto va per il meglio e pian piano Chong inizia anche a cimentarsi con la cucina sarda, di cui è ghiotto, in particolare quella a base di pesce. Si trasferisce in città e decide anche di rimettersi in forma.

Riprende a praticare lo sport della sua gioventù, il basket, e ogni sera si allena in un campetto vicino alla sua nuova casa. Ad un certo punto però arriva una brutta notizia: il Cagliari non rinnova il contratto a Kobe, che poco dopo firma per una squadra inglese in League One e torna in Inghilterra.

Che fare ora? Conosce le coste meglio di tanti sardi, tiene diversi corsi di ballo ed è promotore di un festival internazionale di kizomba. Ha pure legato con il mondo del basket locale e gioca in divisione regionale 2 con il Genneruxi.

Ancora una volta si trova davanti a un bivio. Il figlio ormai è maggiorenne, guadagna abbastanza da mantenersi da solo e ha ritrovato gli amici d'infanzia. Sta bene.

La scelta definitiva

Lui a Birmingham ha sempre la casa di proprietà e ritrovare un lavoro nella sua città non sarebbe un problema. La scelta sarebbe logica ma l'istinto non è d'accordo. Si prende qualche giorno per valutare e poi decide.

Vende l’appartamento di Birmingham e compra un appartamento a Cagliari, nel quartiere del sole, da dove vede lo stagno e anche un uno spicchio di mare. James ha scelto la sua nuova vita, a cinque minuti dal Poetto. Ora manca solo la ciliegina sulla torta, una nuova dolce metà con cui condividerla.

