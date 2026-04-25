Addio industria, nei campi il futuro del paese 

Un tempo tra San Gavino Monreale, Guspini, Villacidro e Arbus c’erano le grandi fabbriche e le miniere che garantivano diverse migliaia di posti di lavoro. Ma ora il Medio Campidano è diventato in buona parte un cimitero di industrie e resiste dal lontano 1932 la fonderia, che assicura più di 130 buste paga. Ecco perché molti giovani e non hanno deciso di puntare sulla terra e sull’agricoltura di qualità. Zafferano (ha il riconoscimento europeo della Dop), riso, miele e legumi sono alcuni dei prodotti di eccellenza del territorio.

L’eredità familiare

Ha sempre amato la campagna Marcello Curreli, 33 anni, nato e cresciuto in una famiglia di agricoltori: «Chi lavora nei campi non ha orari e ci dedica tanto tempo e passione. Oggi lavorare in agricoltura può essere un’importante opportunità. Con la mia famiglia abbiamo un’azienda di circa 80 ettari, ma abbiamo anche un laboratorio di confezionamento e trasformazione dei prodotti agricoli come i legumi (ceci, fave, fagioli, lenticchie), spezie come lo zafferano ma anche aglio, basilico, menta, origano, peperoncino».

La scelta etica

Crede nello zafferano ma anche in altre coltivazioni Fausto Caboni, 55 anni: «Coltivo lo zafferano dal 2003 e nel 2007 ho aderito al marchio Dop. Nel complesso ho un’azienda di 40 ettari e coltivo anche cereali, legumi e foraggere. Partecipo a importanti fiere come il Salone del Gusto di Torino ed altre. Ho convertito l’azienda al biologico dal 2010 spinto dal desiderio etico di rispettare il territorio e di garantire prodotti di qualità e genuini in linea con le tradizioni locali».

Fatica e passione

Si è innamorata del magico mondo delle api Sandra Pascalis, specializzata nella produzione di miele di qualità: «Ho iniziato la mia attività nel 1999. Ho seguito l’esempio di mio padre perché quella delle api è una passione di famiglia. In campagna in ogni arnia ci sono migliaia di api: la produzione, che va da marzo a luglio, dipende dalla fioritura delle piante. Dietro c’è un lungo lavoro fatto di amore e di passione».

L’esportazione

Da decenni porta avanti la coltivazione del riso Stefano Curreli, 61 anni: «Ho iniziato nel 1987 e coltivo circa 45-50 ettari di riso. Ho otto dipendenti e porto avanti tutta la filiera che va dalla coltivazione del prodotto fino alla trasformazione con risotti pronti e gallette. Esportiamo il riso in tutta Europa a partire da paesi come la Spagna e la Germania».

Le presentazioni alle fiere

Ha puntato sulla qualità della Dop per lo zafferano Giorgio Concu, 60 anni: «Ho scelto da anni questa strada perché è fondamentale certificare la qualità. È di primaria importanza avere aiuti dalla Regione perché sono notevoli i costi per partecipare a fiere, mercati. La Dop ha un senso se hai l’opportunità di allargare i tuoi orizzonti fuori della Sardegna: coltivo una superficie di circa 3mila metri, di cui 600 con il marchio Dop».

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