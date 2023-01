Addio incroci, ecco le rotatorie 

Ci sono voluti dieci anni e una serie di avvicendamenti tra Anas, Provincia e Consorzio industriale ma finalmente il progetto di riqualificazione della strada provinciale 56, che collega Oristano e Santa Giusta, vede la luce. Entro fine gennaio saranno consegnati i lavori, poi aprirà il cantiere destinato a snellire il traffico e rendere più sicura la viabilità all’ingresso Sud. «Nel frattempo - fa sapere il direttore del Cipor Marcello Siddu - l’Ente sta ultimando l’acquisizione delle aree interessate dall’intervento».

Il progetto

Il primo lotto funzionale è stato aggiudicato alla ditta Intercos srl di Quartu Sant’elena che, con un’offerta economica di un milione e 634 mila euro e un ribasso del 28,2 per cento sul prezzo a base d’asta, ha superato i 13 concorrenti che hanno risposto all’invito del Consorzio. Sette i mesi a disposizione per completare l’opera che in questa prima fase prevede la realizzazione di due rotonde: una in prossimità della zona artigianale Pip di Santa Giusta, l’altra nello svincolo tra via Puccini e via Parigi. Lungo il tratto stradale uno spartitraffico centrale separerà i sensi marcia, ciascuno a due corsie; saranno ampliate le superfici pedonali e verrà realizzata una pista ciclabile. Le attività commerciali all’altezza dello svincolo di via Parigi saranno servite da tratti di viabilità complanare.

La sicurezza

L’obiettivo è da una parte ridurre i tempi di percorrenza del tragitto sul quale si riversa una pesante mole di traffico in ingresso e in uscita, dall’altra migliorare la sicurezza riducendo i punti di conflitto attraverso l’utilizzo delle rotatorie che, sia in fase di avvicinamento che di attraversamento, impongono un rallentamento. «Le dimensioni delle rotatorie - si legge nella relazione progettuale - sono state individuate con l’intento di garantire un rapido deflusso anche dei mezzi pesanti, mantenendo al contempo velocità di percorrenza in ingresso non superiori ai 35 chilometri orari». Qualche disagio per gli automobilisti sarà inevitabile ma «le aree previste per la realizzazione della nuova infrastruttura saranno suddivise in cantiere principale e sotto cantieri, ci saranno diverse fasi di attuazione per limitare le interferenze con il traffico locale».