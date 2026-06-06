Addio giustizia riparativa 

«Il 41-bis tarpa le ali, senza alcun dubbio», esordisce don Pietro Borrotzu. «Questo progetto prevedeva un terzo soggetto: i detenuti». Nessuno li ha visti, però, nell’attesa rappresentazione teatrale andata in scena venerdì sera a Nuoro, nell’auditorium della scuola media Maccioni-Deledda di viale Costituzione. «La scelta di “trasformare” il carcere di Badu ’e Carros (accoglie solo reclusi al “carcere duro”, ndr ) ha pure questa conseguenza: i detenuti in regime di alta sicurezza, con cui avevamo avviato il progetto di giustizia riparativa, sono stati trasferiti. Dunque, il nostro percorso virtuoso di reinserimento è stato “tolto di mezzo”, almeno in città. Lo porteremo avanti da altri parti, come Massama».

Isolamento

La chiamano “giustizia riparativa”. È una seconda possibilità data ai detenuti: per Nuoro è sempre stata un vanto. Con il carcere al 41-bis, tuttavia, la città perde questo programma. Ecco l’amara verità che si leva dall’auditorium di una scuola nuorese, da un evento conclusivo che doveva evocare solo note liete. La realtà, purtroppo, è differente. Badu ’e Carros ha cambiato approccio, non dialoga con il territorio. Isola e non dà alcuna opportunità di riscatto. Fedele a quella dicitura che inquieta, quando si parla di “carcere duro”. Sì, perché il 41-bis è quel regime speciale dell’ordinamento penitenziario italiano che prevede la sospensione delle normali regole di detenzione per isolare quelli che si reputano “criminali pericolosi”. È riservato ai condannati o imputati per reati di mafia, terrorismo o eversione. Chiaro il fine: tagliare ogni possibile contatto con le organizzazioni criminali esterne. Insomma, altro che “filo diretto” con i cittadini e gli studenti, come sbandierato a gran voce dal progetto della cooperativa “Ut unum sint”, guidata da Pietro Borrotzu, e che la sera del 5 giugno ha visto il suo atto finale.

Rammarico

«Abbiamo sempre coinvolto le persone con un obiettivo: metterle in “cammino verso la libertà”». Il dispiacere è palpabile nelle parole di quel sacerdote che ha dedicato la sua vita ad aiutare il prossimo, anche grazie al percorso di giustizia ripartiva, “Riannodare i fili”. Ebbene, la rappresentazione teatrale “Romeo e Giulietta”, del regista Paolo Floris (con le coinvolgenti musiche di Pierpaolo Vacca di Ovodda), ha convinto e scaldato il cuore. Ha riscosso consensi e applausi ma senza gli attori più attesi. Sì, c’erano gli studenti del liceo scientifico Enrico Fermi ma non i detenuti di Badu ’e Carros. «C’è un grosso rammarico perché siamo partiti con tre gruppi di persone: i soci e gli ospiti della cooperativa, i detenuti di Badu ’e Carros, gli studenti», sottolinea Teresa Mattu, la referente del progetto. «Purtroppo non abbiamo più avuto i detenuti». Pietro Borrotzu rimarca: «Ora non ci resta che lavorare con gli altri penitenziari». L’educatrice Marina Fancello di Dorgali assicura: «Continueremo a far sentire i detenuti seguiti dalla cooperativa come parte della società».

RIPRODUZIONE RISERVATA