Addio Giovanni Brai, si è spenta la stella della cucina oristanese 

Giovanni Brai, il gran maestro della ristorazione, ieri mattina ha chiuso i conti con questa terra che non sempre gli fu leggera. Forse Giovanni se n’era già andato vent’anni fa quando col cuore a pezzi per la morte della signora Giovannina, regina dei fornelli, aveva dato l’ultimo giro di chiave al ristorante “Il Faro” in via Bellini per trasferirsi a Londra a dare una mano ai due figli che avevano ereditato l’arte dei genitori. La signora ai fornelli, Giovanni in sala e tutto sapeva di bontà, eleganza e stile, qualità che mettevano “Il Faro” tra i ristoranti più quotati e apprezzati dell’Isola.

La qualità

Una stella Michelin nel 1991 e tanti altri successi. Due volte agli onori del New York Times, vent'anni nella lista del “Buon ricordo” con l’insalata all’aragosta e su succu a sa busachesa, quattro volte vincitore della rassegna gastronomica “Su Talleri dorau”, una decina d’anni nel top della ristorazione sarda per la guida dell’Espresso.

Proprio con "su succu” aveva fatto dimenticare il sushi a una troupe di giapponesi. Aveva servito quattro presidenti della Repubblica: Pertini, Cossiga, Scalfaro e Ciampi. Il senatore Spadolini, più una ventina di ministri e onorevoli di tutte le serie, imprenditori e amanti della buona cucina. «Il massimo delle portate l'ha raggiunto un ministro di quell'altra repubblica: 35», raccontava nell’ultima visita in città.

Piatti unici

La sua è una storia di sessant'anni vissuta in Italia e all'estero, gli ultimi 41 nel ristorante a tutte stelle e forchette de “Il Faro”, osannato dal critico Edoardo Raspelli.

Aveva riscoperto la pecora bollita, le panadine su ricetta di Candida, la domestica tuttofare di Peppetto Pau, il lardo di Pozzomaggiore, i ravioli alle ortiche, le anguille in umido, “sa merca”, “sa tratalia”, i piedini d’agnello.

Il giornalista e critico gastronomico Edoardo Raspelli nell’agosto del 1995 così scriveva nelle cronache della “Stampa” di un viaggio in città con la voglia di trovare la pecora d’estate. «Giovanni e Giovanna Brai di coraggio ne hanno tanto, già quello di essere legati dall’amore per la propria città da rimanere in quello che è uno dei più brutti capoluoghi d’Italia».

La sottolineatura mandò in bestia Giannino Martinez, cantore della città.

«La pecora bollita – ricordava Raspelli – arriva in tavola nella sua pentola di cottura; il brodo è leggero e trasparente, soave. E poi gli anemoni di mare fritti, le lumachine di terra, le tappadas dal gusto essenziale e lo zafferano a dare colore ed aroma sui generis al pesce capone».

Le battaglie

Questo era “Il Faro” e questo era Giovanni Brai, brillante in sala e salace quando si trattava di scuotere una città dormiente. «Suggerivo - raccontava - i percorsi del vino e della cucina. Mi battevo per tenere almeno “Su talleri dorau”, la rassegna dei dolci e del vino sardo. Le manifestazioni ci sono state copiate e noi dietro aspettando non so cosa. Una volta la marchesa Arcais mi disse: “Giovanni, sei l'unica persona che con la tua cucina fai parlare bene di Oristano”».

Giovanni mancherai a questa città che non sempre ti ha capito ma che ti ha amato. I funerali sabato alle 12 nella chiesa dei Cappuccini.

