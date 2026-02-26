Addio Gino Cardia, ex assessore del Pci 

Addio all’ex amministratore di Quartu Gino Cardia, morto ieri a 84 anni. Esponente del Partito comunista, Cardia è stato consigliere comunale a Quartu per ben 20 anni, dal 1973 al 1993. Nel 1983 il suo ingresso nella Giunta comunale, prima assessore all’Urbanistica con il sindaco Piero Puddu, poi ai Lavori pubblici con la guida di Gianni Corrias.

«Un caro amico con il quale ho condiviso i miei primi anni di politica, quando lui era già un esponente cittadino di spicco del mio stesso partito», il ricordo del sindaco Graziano Milia. «Ero giovane e posso dire di aver imparato tanto da lui, di cui ricordo con piacere la concretezza e la dedizione alla causa. Doti che permisero a Quartu di recuperare terreno dal punto di vista infrastrutturale dopo gli anni del boom edilizio e demografico», aggiunge il sindaco per poi esprimere «alla sua famiglia il mio profondo cordoglio e la mia vicinanza». Da assessore Cardia avviò un imponente piano di riqualificazione nella viabilità, e la costruzione di una ventina di plessi scolastici.

Lo ricorda anche Franco Turco, collega di Giunta, con Cardia per 8 anni: «Gino è l’amministratore più tecnicamente preparato e onesto che abbia conosciuto». (f. l.)

