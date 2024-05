Addio Gianni Laconi, grande uomo di sport 

Ancora un grave lutto nel mondo del calcio sardo. Dopo Cenzo Soro, Enzo Molinas, Ermanno Cortis, Claudio Nenè e Gigi Riva, sabato notte si è spento Gianni Laconi, pioniere dell’Associazione italiana allenatori (Aiac), fondatore insieme ad Angelo Loi della scuola calcio Johannes nel 1977, nonché storico istruttore della Ferrini. Cagliaritano doc, classe 1940, ieri avrebbe compiuto 84 anni. Dieci giorni fa era stato male nella sua casa di Sinnai, dove da tempo viveva. Ricoverato d’urgenza al Brotzu, sembrava essersi ripreso, ma poi la situazione si è aggravata. L’ultimo saluto oggi alle 16,30, al Cimitero di San Michele.

Commosso il ricordo dell’attuale presidente della Johannes, Corrado Scameroni: «Gianni era un uomo dal cuore enorme. Sognava di rivedere grande la Johannes».

Laconi non si era mai sposato e non aveva figli. «Il calcio era tutta la sua vita e il Cagliari gli ha fatto un grande regalo con la salvezza. Era un tifoso sfegatato», così l’amico di famiglia Daniele Mantega, vicino a lui sino all'ultimo.«Un uomo che ha dedicato la sua esistenza al calcio e ai giovani», lo ricorda l'Aiac. «Un formatore di giovani di eccezionale livello e preparazione», scrive Ignazio Argiolas, storico docente di tecnica calcistica a Coverciano. «Sarai ricordato per la “rabona” e per quanto hai saputo dare nei campi di calcio».

