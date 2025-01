«Addio Gianfranco, sei sempre stato al fianco degli ultimi» 

Neppure la pioggia battente ha fermato gli asseminesi: nella ghiesa di San Pietro in tanti hanno voluto rendere l’estremo saluto al generale Gianfranco Scalas stringendo in un abbraccio commosso familiari e parenti.

A celebrare la funzione funebre e raccontare l’uomo, il compagno di viaggio e l’amico fraterno, padre Mariano Asunis: «Ciao Gianfrà, qui, in questo luogo caro a te e alla tua famiglia ti voglio dire grazie dal profondo del cuore, assieme, nelle importanti missioni all’estero ci siamo appassionati nel cercare e nel servire gli ultimi, i poveri, i sopraffatti gli umiliati, abbiamo dato loro una speranza di vita difendendoli, amandoli e accogliendoli. In loro abbiamo incontrato Cristo in una terra lontana dalla nostra. Grazie per la tua umanità e profondità, perché sei stato un uomo di fede, di pace e di verità, e questo tricolore, oggi, poggiato sul tuo feretro, simboleggia l’abbraccio dell’Italia intera»

In chiesa tanti uomini dell’Esercito e, commossi, la presidente della Regione Alessandra Todde e del Consiglio Piero Comandini, la senatrice Sabrina Licheri, il sindaco di Assemini Mario Puddu. I compagni di partito Fortza Paris e dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia. «Era un uomo fuori dal comune, aveva il sorriso negli occhi e sapeva rincuorare chi veniva preso dallo sconforto. Ci mancherà molto il suo sguardo».

La preghiera del soldato e il silenzio suonato con la tromba hanno chiuso in maniera struggente il rito funebre. Assemini ha perso uno dei figli più amati. (a. cad.)

