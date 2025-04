«Addio Giacomo, eri un ragazzo che sapeva amare» 

Lacrime e dolore uniti a un sentimento di impotenza. Sono arrivati in tanti a Dolianova a dare l’ultimo saluto a Giacomo Zucca, il 32enne morto sabato scorso in un incidente stradale sulla Statale 387. Una folla immensa che gli ampi spazi della Cattedrale romanica di San Pantaleo non sono riusciti a contenere. Dolore collettivo per un ragazzo profondamente legato al suo paese,apprezzato da tutti per il suo impegno nel sociale e nelle attività culturali.

«Giacomo lascia un vuoto incolmabile», hanno scritto sulla loro pagina facebook i ragazzi della Consulta Giovanile che con lui hanno condiviso tante iniziative. Agli amici e alla famiglia, alla mamma Cenza e ai fratelli Stefano e Daniela, si è rivolto il parroco don Mario Pili, anche lui visibilmente scosso per la tragedia che si è abbattuta sul paese. «Giacomo era un ragazzo che sapeva amare. Con delicatezza, col sorriso e con grande educazione si fermava a parlare con tutti. In questi momenti le parole umane servono a poco, possono essere a volte di troppo. Di fronte alla tragedia resta solo il silenzio».

Le note struggenti di “Some where over the raimbow” (da qualche parte oltre l’arcobaleno) risuonano all’interno della Cattedrale. Un inno alla libertà e alla speranza scelto dagli amici che, alla fine della messa, fanno cerchio intorno al feretro per leggere l’ultimo messaggio: «Dicono che non sia importante quello che fai ma ciò che lasci e tu hai lasciato tanto. Sei sempre stato un amico affettuoso, educato e corretto,l’amico che tutti vorrebbero avere. Oggi siamo qui tutti insieme per dirti che ti vogliamo bene».

