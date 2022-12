Addio Gesuina Ibba, decana dei dolciai 

L’ultima teglia di amaretti l’ha sfornata l’anno scorso. Poi l’artrosi alle mani che negli ultimi tempi non la lasciava in pace, l’ha costretta a rinunciare ai suoi amati dolci.

Gesuina Ibba, la decana dei maestri dolciai quartesi si è spenta ieri a 95 anni, dopo una vita dedicata a impastare e infornare, candelaus e pastissus, gueffus e pirichittus . In città sono in pochi a non averla conosciuta e a non avere assaggiato almeno una volta quei dolci che sembravano opere d’arte. Nel laboratorio della sua casa nel centro storico, la nonnina non si fermava un attimo. Per lei impastare e infornare, erano la cura a tutti i mali e l’elisir di una lunga vita.

«Grande testimone»

«Per noi è stata una eccezionale testimonianza di vita», racconta il nipote Andrea Ibba, figlio del fratello della dolciaia, «è un’enorme orgoglio sapere che in città tutti la stimavano e che tutti hanno sentito il sapore dei suoi dolci. Mia sorella, che era la sua figlioccia, l’ha vegliata fino alla fine». Il suo cruccio negli ultimi anni «era di non riuscire a fare soprattutto i candelaus e i dolci più elaborati tutto per colpa dell’artrosi. Gli ultimi sono stati gli amaretti che preparò nel 2021».

Se la ricordano tutti Gesuina quando ogni mattina lasciava la sua casa in via Parrocchie e, ricorda il nipote, «andava a sentir messa in basilica. Le bastava attraversare la strada ed era arrivata. È sempre stata molto religiosa, in pratica era una suora laica».