Ci saranno migliaia di sardi (accanto ai vescovi) tra la folla che domani in piazza San Pietro assisterà al funerale di Papa Francesco: diretta su Videolina dalle 9.30. In prima fila i grandi del mondo, a partire dal presidente americano Trump. Cresce l’attesa per il nuovo pontefice. Non è stato ancora ufficializzato l’elenco dei cardinali che parteciperanno al conclave.

