«Addio Francesco, figlio di tutti noi» 

In un clima di grande tristezza, ieri mattina la comunità di Siniscola ha dato l’ultimo saluto a Francesco Pau, il giovane di 17 anni che giovedì scorso aveva perso la vita in uno spaventoso incidente stradale avvenuto all’altezza della casa cantoniera di Santa Lucia. Il feretro accompagnato dai genitori Lorenzo, ex sindaco del paese, e Rita e le due sorelle maggiori, seguito da una grande folla, pochi minuti dopo le 10 ha fatto ingresso nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista che non è basta a contenere la folla.

Molti i fedeli che hanno dovuto seguire la funzione religiosa nel sagrato della chiesa. Presenti anche i componenti dell’amministrazione comunale, che ha proclamato il lutto cittadino, con il sindaco Gian Luigi Farris e molte autorità civili e militari. E poi tantissimi giovani, amici e conoscenti. Ragazzi che condividevano con lui passioni, aspettative, sogni. Infranti per Francesco in sella alla sua moto finita contro un camper.

Un coinvolgimento sentito dall’intera cittadina, che è stato sottolineato durante l’omelia dal parroco di Siniscola don Antonello Tuvone: «Mai nessuno si vorrebbe trovare nella stessa situazione della famiglia di Francesco - ha detto il sacerdote - lui è diventato figlio di tutti. L’intera comunità sente il dolore del padre, della madre e delle sue sorelle». Don Tuvone ha poi trasmesso anche la vicinanza spirituale del vescovo di Nuoro monsignor Antonello Mura. La bara del giovane diciassettenne, con sopra un cuscino di rose bianche, ha poi preso mestamente la via del cimitero cittadino per l’ultimo saluto prima della sua tumulazione.

