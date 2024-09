Addio Franca Bettoja, attrice controcorrente per Germi e Scola 

Se ne è andata Franca Bettoja che tutti ricordano come la compagna e poi la moglie di Ugo Tognazzi, ma che alla fine degli anni ‘50 fu tra le più belle scoperte del cinema italiano, tanto da ricevere la Grolla d’oro come migliore attrice già nel 1958 per “L’uomo di paglia” di Pietro Germi.

Minuta, aria sbarazzina. Diventò popolare nel 1960 con “La pisana”, sceneggiato Rai diretto da Giacomo Vaccari. Romana e di buona famiglia, nata il 14 maggio del 1936, fu attratta dal cinema popolare come la serie salgariana su Sandokan (due titoli). Incontrò Ugo Tognazzi nel 1967 sul set de “Il fischio al naso”. Lui veniva da due matrimoni turbolenti, lei se ne innamorò e, anche se si sposarono solo anni dopo, gli regalò due figli: Gianmarco e Maria Sole che fece crescere nella grande famiglia allargata di Ugo, insieme ai più grandi Ricky e Thomas. Aveva perso il gusto del cinema, fino a che Ettore Scola la convinse a tornare sul set per “Riusciranno i nostri eroi” (1968), mentre Marco Ferreri la volle nel cast di “Non toccate la donna bianca” del 1975. La sua ultima apparizione (“Teste rasate” di Claudio Fragasso), ruolo accettato nel 1993 solo perché aveva il ruolo della madre di Gianmarco Tognazzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA