Addio Foreman, non è stato solo il rivale di Alì 

Una leggenda del pugilato che ha regalato brividi ad almeno due generazioni. George Foreman è morto all'età di 76 anni a Houston, Texas, lui che era nato nel sobborgo povero di Marshall ed era cresciuto nel ghetto di Fifth Ward. Aveva fatto 40 volte dentro e fuori dal riformatorio. Era diventato campione del mondo per la prima volta nel 1973 battendo Joe Frazier, dopo essere stato campione olimpico nel 1968 in Messico.

Il ritorno

Nessuno che ami lo sport e in particolare il pugilato potrà dimenticare “Rumble in the Jungle”, l'incontro per il Mondiale dei massimi, del 1974 a Kinshasa tra Foreman e Muhammad Ali, probabilmente il più famoso match della storia della boxe: Big George ne uscì sconfitto, rendendo così immortale Alì, poi ebbe una crisi mistica che quasi lo spinse a lasciare il pugilato (lo fece, una prima volta, tre anni dopo). In seguito si mise a fare il pastore evangelico, riconquistò il titolo nel 1994, a 45 anni: mai nessuno così vecchio era ed è più riuscito a salire sul trono della categoria più importante e affascinante, prima di ritirarsi definitivamente nel 1997 all'età di 48 anni.

Nel frattempo divenne anche grande amico di Alì, con il quale, rivelò in seguito, aveva lunghe conversazioni telefoniche. In mezzo a pugni dati e presi aveva infilato un'avventura imprenditoriale con un'azienda che produceva griglie elettriche per hamburger. Big George raccontava che la mamma non voleva che salisse sul ring, ma lui fece di testa sua. Fino a diventare campione, uno dei re quando eravamo re, l'altro, il cattivo.

Rumble in the Jungle

Andò al tappeto nel Rumble in the Jungle, il super-incontro trionfo della “negritudine” che il dittatore megalomane dello Zaire, Mobutu Sese, volle ospitare garantendo ai due contendenti una borsa, stratosferica per quell'epoca, di cinque milioni di dollari a testa. Lui era il “cattivo”, fu odiatissimo e trattato da bianco. Colpa anche di Dago, il pastore tedesco dal quale non si separava mai, che portò anche a Kinshasa: Grave errore: ai congolesi ricordò la dominazione feroce dei belgi, che usavano lanciare branchi di cani contro il popolo che si opponeva. E tutti si scatenarono al celebre grido di Ali bomaye , “Ali uccidilo”.

