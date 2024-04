Addio estate precoce, torna il freddo 

Chi pensava già di poter sistemare maglioni e giubbotti nell’armadio per le alte temperature di un’estate precoce dovrà attendere: in Sardegna è in arrivo un’ondata di maltempo con freddo, vento e pioggia. Le temperature scenderanno giù di dieci gradi, avvicinandosi allo zero nelle zone più alte del Nuorese.

Da oggi «una depressione nord europea si estende fino al mediterraneo centrale e alimentata da correnti nord occidentali determina spiccata instabilità sulla Sardegna», spiegano gli esperti dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu, «avremo un crollo delle temperature anche di 8-10 gradi specie nel settore centro occidentale della Sardegna».

I cambiamenti

L’abbassamento delle temperature inizierà oggi e proseguirà per tutta la settimana: si passerà dai 28-30 gradi di massime di ieri a 20-18 gradi. La discesa delle temperature via via interesserà tutta l’Isola e sarà accompagnata dall’arrivo da nord ovest del maestrale che in media soffierà a circa 60-70 chilometri orari ma sarà forte sulle Bocche di Bonifacio con raffiche a 100 chilometri orari. «I mari saranno agitati o molto agitati - sottolineano gli esperti - con possibili mareggiate lungo le coste esposte».

Da venerdì si registrerà una attenuazione del vento che porterà però la pioggia con precipitazioni diffuse dal settore settentrionale per poi estendersi a tutta la Sardegna. Anche nel fine settimana le temperature saranno basse e non si attenuerà il vento.

Già dall’inizio di aprile nell’Isola si erano toccati i 30 gradi e alcune spiagge erano state prese d’assalto dai bagnanti che si erano anche avventurarti in acqua per un primo tuffo di stagione. Nell’ultimo weekend la situazione meteorologica e l’assalto ai litorali si è poi ripetuto per effetto di un anticiclone di matrice africana che ha portato un’ondata di calore sul Mediterraneo centrale.

Nella Penisola

In questi giorni anche nel resto d’Italia è previsto un peggioramento netto del meteo. Nel Triveneto sono attesi addirittura temporali con grandine già nella giornata di oggi. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale del Veneto ha emesso un bollettino che dalle 10 di oggi alla mezzanotte di mercoledì dichiara la fase operativa di “attenzione” per vento forte sulla costa e nella pianura.

Più stabile il tempo nel centro Italia, dove il sole sarà ancora prevalente e il cielo poco nuvoloso, mentre su Calabria e Sicilia sono attese piogge.

Domani un fresco vortice provocherà precipitazioni in tutto il nordest, specialmente nel pomeriggio. Nevicherà sui confini alpini. Al centro e al sud il meteo sarà caratterizzato da una spiccata instabilità, a partire dagli Appennini e sulle regioni adriatiche, mentre continueranno le piogge sui territori meridionali. Anche la giornata di giovedì, secondo gli esperti, sarà all’insegna dell’instabilità e delle piogge.

RIPRODUZIONE RISERVATA