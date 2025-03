Addio Eleonora Giorgi, senza retorica 

«Verrà la morte e avrà i tuoi occhi». Le parole di monsignor Antonio Staglianò risuonano nella Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma dove in centinaia hanno partecipato ieri pomeriggio ai funerali dell’attrice Eleonora Giorgi. «La morte è l’unico vero grande nemico degli esseri umani, la morte rischia di essere disperante se chi continua a vivere, come i suoi figli, i suoi nipoti e tutte le persone che l’hanno amata e continueranno ad amarla, guardando lei in questa bara penseranno davvero che lei non ci sia più». La disperazione «chiude gli occhi degli esseri umani, e allora non avranno la sensibilità di ascoltare la parola eloquente di questa morte. Il corpo di Eleonora Giorgi che negli ultimi tempi è stato umiliato dalla malattia, tormentato dal dolore, come quello di Gesù, trafitto di spine, crocifisso e morto rivela al mondo come è onnipotente Dio».

L’omelia

«Oggi il cuore è stracarico di tristezza e di dolore, ma dobbiamo dare testimonianza della speranza. Noi non perdiamo mai coloro che amiamo».

Gli amori, gli amici

In prima fila ci sono gli attori Carlo Verdone e Christian De Sica. E poi Barbara Palombelli, Massimo Ghini, Rita Rusic. Massimo Ciavarro è stato il grande amore della vita di Eleonora Giorgi. Dice: «In questi mesi mi ricordo che invece di essere angosciata era felice per non far star male tutti quanti gli altri. Era una grandissima donna e negli ultimi giorni era talmente bella che non l'avevo mai vista così bella».

Sul feretro, una foto dell’attrice datata anni ‘80, gli anni dei film di culto” “Borotalco”, “Mia moglie è una strega”, “Mani di velluto”. Fiori e fiori. La musica, in sottofondo, è “Wish you were here” dei Pink Floyd e “A whiter shade of pale” dei Procol Harum come Eleonora Giorgi, morta lunedì a Roma per un tumore al pancreas, aveva scelto. In lacrime i figli dell’attrice: Paolo Ciavarro, accompagnato dalla moglie Clizia, e Andrea Rizzoli. «È stato un momento bellissimo vedere l’abbraccio della gente, una cosa che fa capire come mia madre in qualche modo sia riuscita a toccare ognuno di loro. Magari qualcuno l’ha conosciuta di persona e magari altri solo attraverso i personaggi dei suoi film o dalla tv eppure tutti si sono sentiti in dovere di restituire qualcosa, chiunque di loro è qui non in cerca di visibilità, sta dicendo guardate che volevamo bene anche noi ad Eleonora. Questo riempie il cuore di gioia», ha commentato Andrea Rizzoli, figlio di Angelo, il primo marito della diva. «Di mamma conserverò qualcosa ma non tutti gli oggetti, perché gli oggetti passano, i sentimenti invece restano. E mamma mi ha insegnato in questo anno cosa vuol dire essere forti». Insieme, fuori dalla Chiesa, i due fratelli si fanno forza: «Lei è su e in questo momento sta sorridendo. Ricordiamola con un sorriso», dicono insieme.

Nessuna retorica

Nel momento delle testimonianze, dopo il rito, il figlio Andrea ha voluto ancora una volta rifiutare quella retorica del cancro come battaglia che vede i pazienti come guerrieri. «Guerriero è chi scende in campo per combattere con le armi, chi è malato si affida alle cure e alla fede. Mamma ha cercato di aiutare gli altri mettendo in piazza il suo dolore e lo ha deciso durante la prima Pet, quando davanti a lei c'era un bambino di 6 anni. Io e Paolo non siamo stati forti, noi siamo stati trascinati dalla sua forza» ( f.f. ).

