«Addio, don Minuccio Perdiamo una figura molto importante»  

Uomo colto e mai banale, guida spirituale di intere generazioni, studioso e padre dell’istituto di scienze religiose. La comunità lanuseina saluta don Minuccio Stochino. Il sindaco di Lanusei, Davide Burchi porta il cordoglio della comunità. «È stato un punto di riferimento importante, come parroco ma anche perché sempre molto presente nella comunità. Sentiva molto il suo ruolo, fino all’ultimo ha portato conforto ai carcerati a testimonianza di quanto fosse profondo il suo attaccamento alla tonaca. La sua figura mancherà a Lanusei che continuerà a ricordarlo a lungo».

La presidente diocesana di Azione cattolica, l’avvocata Giusi Mameli, lo ricorda così «Gli siamo molto legati, perché curava gli aspetti spirituali dell’associazione. Ha una sua storia a Lanusei, una formazione e una cura pastorale a tutto tondo. Brillante, intellettualmente vivace, stimolava il confronto e la formazione continua. Era sempre presente, non si è mai tirato indietro. Ha fatto la storia della chiesa locale sia con monsignor Piseddu che con monignor Mura e la cultura religiosa perde un grande esponente». Tonino Loddo ha condiviso con don Minuccio tanto del suo percorso religioso e non solo. «Ero insegnante all’istituto di scienze religiose, abbiamo lavorato a decine di tesi, ad attività di approfondimento culturale all’interno dell’istituto che ha fondato e portato avanti con non pochi sacrifici. Nonostante la malattia era sorprendentemente attivo, instancabile».

I funerali saranno celebrati domani alle 15.30 al Santuario Madonna d'Ogliastra. Al termine della messa la salma verrà accompagnata aTalana, nella chiesa parrocchiale.