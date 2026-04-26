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27 aprile 2026 alle 00:20

Addio del paese ad Angelo Badas, cuore rossoblù 

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Il mondo dello sport di Musei, e non solo, è in lutto. Si è spento all’età di 93 anni, nella sua casa di via Domusnovas a Musei, Angelo Badas. Grande appassionato di calcio, era stato presidente del Musei quando la squadra militava nella Prima categoria, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, ottenendo buoni risultati. Badas era anche un supertifoso del Cagliari e grande estimatore di Gigi Riva. Ha fatto parte per oltre un decennio del club rossoblù “Marius” di Cagliari, fondato dallo storico presidente Mario Sardara. Fino a quando è andato in pensione lavorava come meccanico in un’officina di Villamassargia, ma la domenica per lui si colorava di rossoblù. Non mancava infatti di assistere alle partite del Cagliari quando giocava in casa, ma anche varcando il Tirreno quando la squadra giocava in trasferta.

I funerali oggi alle 11, nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, a Musei. La messa sarà celebrata da don Giulio Demontis.

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