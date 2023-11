Addio degrado, ecco la piazzetta Paraguay 

In quell’area sorta per essere un anfiteatro ma divenuta col tempo un simbolo di degrado, da oggi i blocchi di cemento divelti, i gradini degli spalti corrosi dal tempo e dall’incuria, i vuoti delle bottiglie abbandonati, i rifiuti e i cocci di vetro sparsi dappertutto, rappresentano solo un brutto ricordo del passato. Si sono conclusi i lavori di “Piazzetta Paraguay”, un vero e proprio simbolo di rinascita di un quartiere.

L'inaugurazione

Questo pomeriggio il primo cittadino Mauro Usai inaugurerà lo spazio rimesso a nuovo e lo consegnerà ai suoi residenti promettendo: «È solo il primo dei tanti interventi che abbiamo intenzione di realizzare. Si tratta di uno spazio importante, progettato e sorto grazie alla condivisione d’idee di chi il rione lo ha abitato e ha contribuito a restituire la sua storia alla comunità». Al centro della piazza una targa posizionata su un leggio mostra una pagina tratta dal libro di Sandro Pisano, “Il mio Paraguay”, opera quest’ultima utilizzata come fonte d’ispirazione per il progetto di rigenerazione urbana: « Onorato di esser riuscito a risvegliare nella memoria della mia generazione quanto vissuto da me e da tante altre persone. - dichiara Pisano - Non mi aspettavo di riuscire ad essere uno degli artefici di questa idea che spero rappresenti la prima di tante altre votate al miglioramento del quartiere. “Piazzetta Paraguay” sogno diventi un centro di aggregazione per abitanti e passanti di tutte le età, si tratta di uno spazio importante e predisposto per ospitare anche dei piccoli eventi».

Il progetto

I lavori sono partiti lo scorso febbraio e finanziati con 235 mila euro: «La piazza è stata conclusa in tempi rapidi. - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru - Sarà un luogo dove le persone potranno incontrarsi, scambiare idee e vivere momenti di condivisione. È stato progettato per essere accessibile a tutti». Il nuovo spazio soddisfa i residenti: « Dopo tanti anni finalmente qualcosa è stato realizzato. - dichiara Lisa Mereu, residente - Spero che gli intenti per la rinascita del quartiere proseguano e che si apportino anche delle migliorie alla piazza stessa, come l’aggiunta degli scivoli per accedervi (l’intero perimetro ne è sprovvisto) e dei giochi per i tanti bimbi presenti. Inoltre sarebbe fondamentale risolvere il problema del fango presente in diverse vie del quartiere e studiare una soluzione alla mancanza di parcheggi per i residenti, ad oggi costretti a sostare sui marciapiedi».

Il nome

L’intitolazione dello spazio era stato oggetto di discussione in Consiglio, dove su proposta del consigliere Luigi Biggio (FdI) si ipotizzò di poterlo dedicare alla prima pediatra donna del Sulcis Iglesiente Fleanna Chirigu: «Ma prendiamo atto della volontà espressa anche dai residenti di volerla chiamare “Piazzetta Paraguay”. - commenta Biggio - si è convenuto di individuare nei prossimi giorni un nuovo luogo da denominare in memoria della dottoressa».

RIPRODUZIONE RISERVATA