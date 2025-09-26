Addio Dante Ennas, compagno di lotta 

«Un tempo c’era la fame, quella vera, quella che toglieva il sonno e ti spingeva a lottare. Oggi tutto è cambiato, c’è l’indifferenza che ai nostri tempi non sarebbe stata ammissibile, quella che può permettersi solo chi sa che se se il lavoro sparisce qualcuno riuscirà a darti una scappatoia, magari un sussidio. Noi sapevamo che se non ci fossimo impegnati nessuno ci avrebbe salvato: lottavamo per il nostro futuro e anche per quello di chi, oggi, dà troppe cose per scontate». È stata questa l’ultima dichiarazione sulla crisi del mondo industriale del Sulcis rilasciata lo scorso anno a L’Unione Sarda da Dante Ennas, ex minatore, sindacalista, memoria storica della città del carbone, scomparso ieri a 98 anni.

L’impegno

È stato uno dei protagonisti delle lotte dei minatori sulcitani e, fino all’ultimo, è stato impegnato a salvaguardarne la storia e i diritti dalla scrivania da dirigente nella sede cittadina dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro. Le sue azioni e quelle dei suoi compagni di lotta per salvare il posto di lavoro a centinaia di minatori, sono entrate nella leggenda. Come quella narrata da Sandro Mantega che, diversi anni fa, lo intervistò per L’Unione Sarda (oltre a inserirlo tra i protagonisti dei suoi libri storici e di un docufilm) per raccontare ai lettori di quello che che fu definito il primo “dirottamento” nella storia dei trasporti locali in occasione della marcia su Cagliari dei minatori del Sulcis. Avvenne una mattina di metà aprile del 1965, quando Dante, all’epoca 38enne delegato della Cgil, salì con i colleghi sul pullman diretto alla miniera di Seruci, sapendo bene che quel giorno non sarebbero andati al lavoro. Arrivati a destinazione, infatti, ordinò all’autista di rimettere il bus in moto e portare tutti a Cagliari: «Non sono autorizzato, se mi ferma la polizia mi ritira la patente», disse l’autista. Ma lui lo rassicurò: «Non preoccuparti, dirai che ti abbiamo costretto, come sindacalisti ci assumiamo tutte le responsabilità». Quella mattina si unirono ai compagni minatori che avevano raggiunto Cagliari dopo la marcia di tre giorni per rivendicare il diritto al lavoro». «Alcuni mesi prima – raccontò al giornale – noi delle miniere di Seruci e Nuraxi Figus eravamo stati assorbiti dall'Enel in virtù della legge sulla nazionalizzazione delle aziende elettriche. Erano stati esclusi i 400 minatori di Serbariu che avevano organizzato la marcia su Cagliari: potevamo lasciarli soli?».

La città

Mancherà a tanti Dante Ennas, mancherà ogni volta che si rievocheranno i momenti cruciali, tristi e felici, della città del carbone dove lui arrivò da bambino. Nato a Montevecchio, orfano di padre (anche lui minatore, morto si silicosi), ha iniziato a lavorare a 14 anni: da armatore specializzato ha lavorato in tutti i pozzi minerari della zona. Fu uno dei testimoni del bombardamento in città del 1943, delle lunghe crisi e della rinascita. In questi anni guardava con preoccupazione al futuro del Sulcis e il suo monito, ora che non c’è più, non deve essere dimenticato: «L’indifferenza è il peggiore nemico, occorre lottare per il futuro». Oggi il funerale alle 11.30 nella chiesa di San Ponziano.

