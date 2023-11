«Addio Daniele, un fiore fragile» 

Dal sagrato della chiesa di San Biagio, decine di palloncini bianchi si alzano verso il cielo terso. Bianchi come la bara e le corone di fiori scelti con cura per l’ultimo saluto a Daniele Picciau, il giovane di 32 anni morto la notte tra sabato e domenica in un incidente stradale al km 14 della statale 387 mentre con tre amici si dirigeva da Dolianova verso Cagliari.

Un grande velo di tristezza, da due giorni, incombe sul paese del Parteolla. La gran folla che ieri pomeriggio ha assistito alle esequie né è la testimonianza più eloquente: tantissimi gli amici di Daniele arrivati anche dai paesi vicini per dare conforto ai genitori, Valentina e Giampiero, e ai tre fratelli Gabriele, Gianluca e Alessio.

Il parroco

«Le scritture spesso ci paragonano a un fiore – dice nella sua omelia il parroco don Sandro Zucca - queste rose bianche, belle per Daniele, esprimono amore, come lui e il suo sorriso, ma le scritture ci ricordano che come i fiori siano fragili. La vita è un dono di Dio ma è anche un prestito, è una responsabilità non solo per noi ma anche per gli altri che ci stanno vicino».

Un invito alla riflessione e alla prudenza per i tanti giovani presenti dentro la chiesa e sul sagrato. La morte di Daniele, purtroppo, rientra nella triste casistica degli incidenti del sabato sera che si ripetono dopo lunghe serate trascorse con gli amici all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

«La vita è bella, la giovinezza è bella ma è difficile perché talvolta non siamo capaci di gestirci, di essere prudenti, di evitare pericoli – ammonisce don Sandro – per questo dobbiamo chiedere aiuto, un aiuto più grande di noi, recuperando una dimensione spirituale che abbiamo perso».

Il lutto

Parole che colgono nel segno e danno un senso ancora più profondo al dolore collettivo dell’intera popolazione, accompagnato dalla proclamazione della giornata di lutto cittadino decisa dal sindaco di Dolianova Ivan Piras per significare la vicinanza di tutta la comunità alla famiglia di Daniele.

