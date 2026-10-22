«Addio Claudia, mettevi l’amore sopra tutto» 

L’abbraccio di un’intera comunità, silenzioso e composto, ha riempito la parrocchia della Beata Vergine Maria Immacolata per l’ultimo commosso saluto a Claudia Musio. Attorno ai familiari della scrittrice 45enne – il marito Gabriele, i genitori Gianni e Antonella, la sorella Maura e il fratello Fabio – si sono stretti amici, colleghi, lettori e quanti l’avevano conosciuta e amata, sgomenti di fronte all’improvvisa scomparsa. In una chiesa gremita, la vita e l’operato di Claudia hanno parlato attraverso la commozione dei presenti, uniti nel ricordo di una donna che ha saputo arricchire con gentilezza e umanità ogni tappa del suo cammino.

Il ricordo

Ingegnera elettrica con un dottorato in Ingegneria elettronica e informatica conseguito nel 2016, Claudia Musio lavorava all’Università degli Studi di Cagliari nell’area di servizio agli studenti, dove colleghi e ragazzi ne hanno sempre apprezzato professionalità e sensibilità. «Preparata, precisa, eppure sempre gentile, disponibile, aperta al confronto e alla collaborazione. Lascia in noi un vuoto difficile da colmare, dal punto di vista professionale e ancor di più dal punto di vista umano», scrive l’Ateneo. Una mente brillante e poliedrica, il cui talento narrativo era stimato e apprezzato dai principali festival letterari e culturali dell’Isola; con romanzi come Il profumo della mimosa (2017), Farfalle nel vento (2020) e il recente Cosa resta di me (2025), ha saputo dare voce e speranza a personaggi semplici che si sono fatti sognatori, capaci di lottare affinché il male non abbia l'ultima parola.

Il parroco

Durante l'omelia, il parroco don Alberto Peddis ha invitato i fedeli a riflettere sulla fragilità della vita terrena e sull’importanza del tempo: «Claudia non lo ha sprecato e ha vissuto ogni momento. A partire dalle sue relazioni con l’altro ha saputo mettere l’amore sopra ogni cosa, orientando la propria vita al bene e convertendo le sue lotte personali in gesti di profonda umanità». Tra questi, il costante impegno nel volontariato a sostegno dell’Airc, spendendosi in prima persona nelle piazze durante le giornate dedicate alla ricerca contro il cancro.

Gli amici

La sua vocazione nel prendersi cura del prossimo è stata richiamata, con profonda commozione, dalla bibliotecaria locale e amica Emanuela Porcu: «I 45 anni di Claudia sembrano un tempo così ingiustamente breve per una vita così piena. Ma la sua esistenza è stata come un orto in cui ha seminato bene: un luogo di attesa, non di fine, dove i germogli non scompaiono ma fioriscono in una forma nuova. Così Claudia non si è spenta, continuerà a fiorire dentro ognuno di noi». Un’immagine che ha trovato eco nei tanti fiori donati, ad accompagnarla insieme ai suoi affetti, simbolo dell’amore e della gratitudine che la scrittrice ha saputo coltivare intorno a sé.

Le parole

Nelle ultime pagine del suo romanzo Farfalle nel vento, Claudia Musio ha scritto: «Il ricordo è una delle più grandi forme d’amore che esistono, quel filo che ci lega e ci legherà per sempre». In una giornata segnata dal dolore per la sua scomparsa, le sue parole – vissute come strumento di cura, ascolto e relazione – respirano oggi un messaggio di conforto: chi resta è chiamato a custodire la memoria di chi se ne va, consapevole che il tempo e l’affetto condiviso sono l’unica forma d’amore capace di tenere unito ciò che la morte sembra spezzare.

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