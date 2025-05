Addio Ciccetto, signore della Sartiglia 

«Ciccetto, Ciccetto, Ciccetto». Quel soprannome gridato a squarciagola dal compianto Enrico Fiori, storico speaker della Sartiglia, per la stella infilzata in via Duomo ieri è rimbombato nella testa degli amanti della giostra equestre nello stesso istante in cui è arrivata la notizia della scomparsa del 65enne Pietro Serra, noto “Ciccetto” appunto. Un grande protagonista della manifestazione, non solo per i tanti record che ha collezionato ma soprattutto per l’amore viscerale che ha sempre avuto per questa corsa.

I record

Una morte che colpisce tutti i protagonisti (e non solo, ovviamente) della Sartiglia. Tocca nel cuore i due gremi visto che Ciccetto ha vestito per ben tre volte i panni del capocorsa entrando nel ristretto albo dei sartiglianti che dal 1950 hanno avuto più volte questo privilegio (meglio di lui solo Antonio Fiori, tre volte Ciccetto ma anche Alfonso Fenu, Enrico e Luigino Fiori). Pietro Serra nel 1980 (anno dello sciopero dei sartiglianti) venne scelto dal presidente dei Falegnami, Efisio Dessì; nel 1991 lo nominò Ignazio Pinna per guidare la corsa del Contadini e 14 anni anni dopo gli consegnò il cero benedetto un altro oberaiu di San Giovanni, Carlo Pau.

E tocca nel cuore generazioni di sartiglianti, visto che Pietro Serra fa la sua prima apparizione in via Duomo nel 1976 per salutare poi nel 2018 con in bacheca oltre 30 stelle d’argento e 5 d’oro. Un sartigliante di prim’ordine tanto che nel 1997 i vertici di Confartigianato lo premiarono anche con la “Maschera d’argento”, che veniva assegnata «a persona fisica, giuridica o associazione che si sia particolarmente distinta nella diffusione della Sartiglia».

Il ricordo

«Siamo cresciuti nella stessa strada; l’ho visto iniziare a montare a cavallo con i giarini insieme a mio fratello Antonello, che è un suo coetaneo. Un amico, una cara persona che ci mancherà tanto perchè Ciccio era Ciccio. Altro non riesco a dire», afferma Ignazio Nonnis che pochi giorni fa è stato rieletto alla guida dell’associazione cavalieri di Oristano. ( m. m. )

