Addio Carletto, grande del calcio italiano 

Con Carletto Mazzone se ne va una figura tra le più grandi della storia del calcio italiano e del Cagliari. L’allenatore che nel ‘93 portò il Cagliari in Coppa Uefa è morto ieri all’età di 86 anni nella sua casa di Ascoli. Innumerevoli i messaggi di cordoglio, disposto un minuto di raccoglimento sui campi di calcio italiani. Numerosissimi i ricordi sui social dei tifosi rossoblù per il tecnico che al Catanzaro allenò Claudio Ranieri. Il saluto del Cagliari: «Grazie per averci fatto vivere emozioni così forti. «Riposa in pace, vecchio amico mio», il messaggio di Cellino al suo primo allenatore da presidente.

l alle pagine 6, 7