Addio, cara Michela Murgia  

A metà luglio, le immagini di Michela Murgia che si unisce in matrimonio con Lorenzo Terenzi – e tutti, sposi, “figli d’anima” e ospiti, vestiti di bianco da Maria Grazia Chiuri di Dior – erano rimbalzate su social, giornali e tv. «Niente auguri, lo abbiamo fatto controvoglia», aveva detto causticamente lei, la testa senza capelli, il sorriso sulle labbra.

È stato l’ultimo atto politico della scrittrice di Cabras, che ieri notte se n’è andata, a 51 anni. «Lo abbiamo fatto “in articulo mortis” perché ogni giorno c’è una complicazione fisica diversa, entro ed esco dall’ospedale e ormai non diamo più niente per scontato. Lo abbiamo fatto controvoglia: se avessimo avuto un altro modo per garantirci i diritti a vicenda non saremmo mai ricorsi a uno strumento così patriarcale e limitato... Tra qualche giorno nel giardino della casa ancora in trasloco daremo vita alla nostra idea di celebrazione della famiglia queer».

L’intervista

A maggio scorso, in un’intervista al Corriere della Sera aveva raccontato all’Italia della sua malattia terminale: un carcinoma ai reni al quarto stadio che le concedeva ancora pochissimo tempo. Una lunga chiacchierata, fatta con «una serenità impressionante» – evidenziava il giornalista Aldo Cazzullo – in cui Michela spiegava: «Il cancro non è una cosa che ho; è una cosa che sono... Non posso e non voglio fare guerra al mio corpo, a me stessa. Il tumore è uno dei prezzi che puoi pagare per essere speciale. Non lo chiamerei mai il maledetto, o l’alieno».

Un destino annunciato indirettamente anche nel suo ultimo libro, “Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi (Mondadori, 2023)”, appena uscito schizzato subito in cima alle classifiche di vendita. Poi, il rapido ulteriore peggioramento, e la spaventosa forza per lasciare tutto in ordine per i suoi cari, la sua famiglia allargata, sempre documentando i passaggi essenziali al suo vasto pubblico fatto di fedeli fan e di “odiatori” seriali. A fine mese era tornata in ospedale, si era fatta fotografare a letto e con tubicini attaccati: «Posso stare meglio, ma non posso più stare “bene”». Aveva detto che voleva morire da viva, lo ha fatto.

La biografia

Michela Murgia era nata a Cabras il 3 giugno 1972, di formazione cattolica, prima di iniziare la carriera di scrittrice aveva fatto molti lavori, anche insegnato religione. Grazie all’esperienza in un call center, come venditrice, era nato il suo primo libro, “Il mondo deve sapere” (2006), romanzo tragicomico sul mondo del telemarketing, dal quale Paolo Virzì tirò fuori un film di grande successo, “Tutta la vita davanti”.

Sempre molto attaccata alle sue radici isolane, nel 2008 pubblica per Einaudi “Viaggio in Sardegna”, guida letteraria ai luoghi meno noti dell'Isola. Due anni più tardi esce, sempre per Einaudi, “Accabadora”, romanzo che intreccia nella Sardegna degli anni Cinquanta i temi dell'eutanasia e dell'adozione e che la rende celebre: con questo vince prima il Premio Dessì e poi il Super Mondello e il Campiello.

Nel 2011 pubblica “Ave Mary”, riflessione sul ruolo della donna e della Chiesa. Tra le opere successive “L'incontro” (2012), che analizza i temi della condivisione e delle affinità; il saggio breve sul femminicidio “L'ho uccisa perché l'amavo. Falso!” (con Loredana Lipperini, 2013); il romanzo “Chirù” (2015) e “Futuro interiore” (2016). Nel 2018 pubblica per Marsilio il memoir “L'inferno è una buona memoria”, due mesi dopo il pamphlet politico “Istruzioni per diventare fascisti” (Einaudi), tradotto in cinque lingue. Nel febbraio del 2019 esce per Salani la raccolta di storie illustrate “Noi siamo tempesta”, che vince il premio Morante e la menzione speciale della giuria del premio Andersen.

Nel 2019, con Chiara Tagliaferri, pubblica per Mondadori la raccolta di racconti biografici “Morgana, storie di ragazze che tua madre non approverebbe”.

Michela Murgia è stata, oltre che scrittrice, drammaturga, critica, politica (candidata alla presidenza della Regione nel 2014) e una delle opinioniste più coraggiose, seguite e attaccate. Le sue battaglie – come quelle contro l’attuale Governo, che definiva «fascista», o per l’utilizzo della schwa, la vocale neutra che include tutti i generi – hanno fatto parecchio rumore e la loro eco non si spegnerà.

RIPRODUZIONE RISERVATA