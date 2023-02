Addio Burt Bacharach, l’imperatore dell’easy listening  

Burt Bacharach, il popolare compositore premio Oscar di canzoni come “Say A Little Prayer”, “Raindrops Keep Falling On My Head” e tanti altri brani di successo è morto nella sua casa di Los Angeles. Bacharach aveva 94 anni e nella sua lunghissima carriera aveva vinto sei Grammy e tre Oscar. Considerato il re dell’easy listening anni ’60, la sua musica era tutt’altro che facile per via dell'uso di armonie, metri, ritmi e melodie complesse, in parte ispirate ai compositori di sinfonie della fine del Diciannovesimo secolo e al jazz.

Bacharach aveva composto oltre mezzo migliaio di canzoni per un migliaio di artisti in una carriera cominciata negli anni Cinquanta quando, paragonato a grandi della musica americana come George Gershwin and Cole Porter, aveva lavorato con con Marlene Dietrich e poi formato un sodalizio professionale con il paroliere Hal David nel 1957.

Fu quando Bacharach e David incontrarono Dionne Warwick nel 1961 che i loro talenti presero il volo con 39 dei successi della cantante sulle hit parade scritti dalla coppia. Bacharach continuò a godere del successo per più generazioni di fan anche grazie alla rinascita della musica lounge negli anni Novanta. Nel 1997 aveva ricreato una nuova versione di “I'll Never Fall in Love Again” interpretando ironicamente se stesso nel film Austin Powers di Mike Myers.

Più di recente aveva collaborato con star diversissime come Sheryl Crow, Elvis Costello e Dr Dre, a riprova che la sua musica non era mai andata fuori moda.

Bacharach veniva dal cuore dell'America: nato a Kansas City (Missoury) nel 1928, era cresciuto a New York e ancora minorenne si intrufolava nei club jazz per ascoltare Count Basie e Dizzy Gillespie, studiando allo stesso tempo la musica di Stravinsky e Ravel ai conservatori di Montreal, New York e in california. Dopo un periodo passato nell'esercito, aveva debuttato come accompagnatore al piano di Vic Damone, gli Ames Brothers e la prima di quattro mogli, Paula Stewart, un’altra fu l'attrice Angie Dickinson. Da lì spiccò il volo nel mondo.