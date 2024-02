Addio buche, nuovo manto in via Virgilio 

Gli abitanti alla fine sono stati ascoltati. In via Virgilio e in tutti i suoi vicoli è stato rifatto completamente l’asfalto, da tempo in condizioni precarie con buche e residui di lavori precedenti, come quelli per la fibra ottica.

Ieri è terminato l’intervento di rifacimento del manto stradale, mentre a gennaio erano terminati i lavori di riqualificazione anche in via San Gavino Monreale, via Diocleziano (da via Riu Mortu al confine con Selargius) e via Carbonara.

E il piano di riqualificazione delle strade non è finito. L’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi qualche settimana fa aveva fatto annunciato che le prossime strade a essere asfaltate saranno via De Roma con il vico I De Roma, via Capo Caccia, il vico I e II Del Redentore e via Paluna. Verranno di conseguenza rifatti anche i marciapiedi. Per i lavori di rifacimento di quest’anno sono stati stanziati circa 1 milione di euro, che comprendono sia appalti già iniziati che quelli che partiranno prossimamente.

RIPRODUZIONE RISERVATA