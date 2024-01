Addio buche anche in via Mori, ok ai lavori per rifare l’asfalto 

Era stato annunciato fin dall’inizio: i lavori per il rifacimento dell’asfalto in via Mori sono più complicati per questo arrivano dopo qualche settimana rispetto alle altre strade del centro storico. Prima di posare il nuovo bitume c’è infatti da rifare la cunetta centrale. L’intervento sarà portato avanti a tappe nei prossimi giorni in modo da non creare troppi disagi alla viabilità.

Dal 29 gennaio al 7 febbraio i lavori sono previsti nel tratto compreso tra via Pola e via Negri. Dall’8 al 19 febbraio toccherà invece al tratto tra via Negri e via De Cristoforis mentre per finire tra il 20 febbraio e il primo marzo i cantieri interesseranno il tratto tra via De Cristoforis e piazza IV Novembre.Una volta completato il rifacimento della cunetta si procederà poi alla fase in cui gli operai gratteranno via il vecchio asfalto per poi far entrare in azione le macchine bitumatrici che si occuperanno invece di stendere il nuovo manto.

Via Mori si trova da anni in condizioni critiche. La strada ha ceduto in più punti soprattutto nella parte centrale, dove si sono create pericolose voragini che sono un rischio non solo per gli automobilisti ma anche per i pedoni. Già diverse persone sono infatti incappate nelle buche riportando anche delle fratture.

Dopo la stesura del nuovo asfalto si procederà anche alla realizzazione della segnaletica. Purtroppo invece in alcune delle strade che non sono interessate dall’appalto degli asfalti, strisce pedonali, stop e linee di mezzeria sono quasi cancellate.

