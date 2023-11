Addio Bonus 110, scoppia la polemica 

«La Manovra non cambierà». E con essa neppure le regole del nuovo Superbonus. Le parole del ministro dell’Economia Giorgetti arrivano come un macigno sulla testa di imprese edili e famiglie che aspettavano almeno una proroga delle vecchie norme per avere il tempo di completare i lavori e ottenere gli sgravi.

Rivoluzione

Il Governo non cambia rotta e completa di fatto la demolizione di uno degli incentivi più amati dagli italiani e dai sardi, che in poco più di tre anni sono riusciti a spendere oltre due miliardi di euro. Una cifra che estesa a tutto il Paese raggiungerà i 130 miliardi di euro. Tanti, troppi per chi gestisce le casse dello Stato e che fin dalla scorsa campagna elettorale aveva indicato l’incentivo come un buco mangia soldi a beneficio di pochi cittadini.

Ecco perché modificare le regole: dal prossimo anno l’incentivo scenderà ulteriormente dall’iniziale 110% (in realtà già quest’anno era al 90%) al 70%. La misura inoltre sarà destinata solo alle fasce di reddito più basse, proprio per evitare speculazioni da parte di chi una casa può permettersi di ristrutturarla anche senza incentivi.

Scontro

Peccato però, osservano i critici, offrire alle famiglie meno abbienti la possibilità di ristrutturare casa eliminando contemporaneamente l’opzione dello sconto in fattura trasformerà il nuovo bonus in un flop colossale.

Palazzo Chigi è invece di parere opposto: il nuovo meccanismo permetterà di «superare le criticità e le distorsioni». I lavori non saranno più finanziati attraverso il meccanismo delle detrazioni fiscali, ma direttamente dalle Esco, le società di servizi del settore energetico, sulla base di un accordo con un partner operativo, che il Governo dovrà individuare, per coordinare l’operazione. I fondi serviranno, sempre affidando i lavori alle Esco, anche per l’efficientamento energetico delle case popolari e dell’edilizia residenziale sociale.

Scadenze

Il nuovo sistema dovrà entrare in funzione all’inizio del 2025, quando per giunta l’aliquota della detrazione fiscale sui lavori scenderà ancora, al 60%. Entro la metà del prossimo anno il governo dovrà aver definito il meccanismo finanziario, i criteri di intervento e aver selezionato un «partner operativo» che gestirà le risorse. Queste, sotto forma di garanzie, prestiti o tassi agevolati, saranno girate alle «Esco» che realizzeranno gli interventi.

Aziende

Tuttavia, a preoccupare le associazioni datoriali ci sono ancora tanti nodi da sciogliere. «Aspettiamo da un anno la soluzione promessa per i crediti incagliati e anche una proroga» per i condomini, ha detto la presidente dell'Ance Federica Brancaccio, che non ci sta alla narrazione secondo cui l'incentivo sia la colpa di tutti i mali di questi paese». Scuole di pensiero a parte restano i freddi numeri da gestire. Secondo la stessa associazione, infatti, con l’addio al Superbonus sono è a rischio la sopravvivenza di migliaia di imprese, andate a gonfie vele in questi ultimi anni proprio grazie al bonus, e quella di molti più numerosi addetti assunti proprio per fare fronte al recente boom delle costruzioni.

