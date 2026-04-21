Addio bollicine, chiude la fabbrica di bibite 

Alla soglia del secolo di vita si ferma la produzione delle “gazzose” di Nuraminis. La ditta “Cappai Mario Marco e C.”, unica rimasta in Sardegna nella produzione artigianale di bibite gassate (gassose ma anche aranciate e chinotto) con le particolari bottigliette in vetro vuoto a rendere, ha cessato la produzione. In via San Sebastiano, sede della storica azienda gestita da un decennio da Francesco Cappai, nipote e omonimo dello storico fondatore Ciccito, è calato il silenzio. Le linee dell’impianto di lavaggio e imbottigliamento hanno esaurito l’ultimo giro della loro lunga corsa durata quasi un secolo. Mario Marco Cappai, 89 anni, 60 dei quali passati nella fabbrica di via San Sebastiano ha prodotto gassose, aranciate, chinotti e, fino a qualche decennio fa, della leggendaria spuma.

Stop alla produzione

«La fabbrica ha chiuso la produzione delle bibite. Era difficile stare sul mercato, scarseggiavano le materie prime come le essenze di limone e compendi di erbe che sono la base delle nostre gassose e chinotti, e ordinarle in grandi quantità era diventato antieconomico per le dimensioni e i numeri della nostra azienda – dice Mario Marco Cappai – ormai eravamo rimasti gli unici in Sardegna a produrre le bibite con le bottiglie di vetro vuoto a rendere». Mario Marco Cappai riassume il de profundis di un’attività che, fatti i conti, dura da 130 anni. Dal 1896, vale a dire, l’anno in cui Francesco Crabai (nativo di San Gavino Monreale) arriva a Nuraminis e fonda la fabbrica delle gassose. La magia delle bollicine cresce, e ai primi del Novecento cambia proprietà: Crabai cede l’attività a Luigino Batzella. «Erano i tempi delle bottiglie col tappo a biglia e le macchine, quando la forza vapore non era ancora arrivata a Nuraminis, erano a mano, o azionate da un asino», ricorda Mario Marco Cappai, che rileverà la fabbrica nel 1961. Prima di lui l’epopea di Ciccito, il padre, che sarà anche sindaco di Nuraminis ma soprattutto “su gazzoseri”: in anni in cui le dolci bevande al limone erano una bontà che i più si potevano permettere solo per le feste comandate. Sulla fine della storica fabbrica di gazzose di Nuraminis, Francesco Cappai, figlio di Mario Marco, è più razionale che passionale. «Il primo marzo abbiamo chiuso la produzione. Le vendite negli ultimi anni si erano ridotte di molto e produrre era diventato troppo dispendioso, poco remunerativo a fronte delle spese che, al contrario, lievitavano ogni giorno di più», sospira Francesco Cappai, 55 anni, imprenditore delle bollicine made in Nuraminis di terza generazione, che due anni fa aveva previsto la chiusura. «Non so se riusciremo a tagliare il traguardo dei cento anni di attività», aveva detto mentre lamentava le difficoltà di approvvigionamento delle bottigliette da 18 centilitri (altro marchio distintivo di fabbrica) distribuite a domicilio col sistema della resa del vuoto, a Nuraminis e anche Serramana, Samassi, Serrenti, Samatzai, Pimentel.

Le bottigliette

«In Sardegna non si producono più le bottigliette e finora le abbiamo acquistate attraverso un’altra azienda sarda che però ha cessato l’attività e per noi farle arrivare dalla Penisola è diventato sempre più gravoso», diceva Cappai 24 mesi fa, costretto oggi a firmare la resa della fabbrica di bibite gassate che non è mai stata solo un’attività imprenditoriale ma, anche e soprattutto, una parte della famiglia. «I cent’anni sarebbero stato nel 2027, e dispiace non esserci potuti arrivare ma il mondo è mutato tanto. Nel nostro settore sono cambiate le abitudini alimentari, i consumi e le modalità degli acquisti e noi, in tutto questo, saremo solo uno dei tanti che chiudono», continua Francesco Cappai, che proseguirà nella sua attività vendendo bibite, birra e acqua, ma senza le prelibate gassose, aranciate e chinotti prodotte artigianalmente in casa.

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