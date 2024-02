Un anno fa la sua fuga dalla casa di riposo per tornare nella Riviera romagnola dove era stata in vacanza da bambina aveva commosso tanti. E una gara di solidarietà le aveva regalato un appartamento dove vivere in autonomia. Beatrice “Bice” Gullotta, 81 anni, è morta di infarto venerdì a Roma. «Voglio vivere e morire dove mi pare», diceva. E della rsa diceva: «Solo minestrine, mele cotte e gente che grida di notte invocando la madre».