Addio Antonello Lai, difensore degli ultimi 

La sua giurisdizione iniziava dove finiva quella di molti altri colleghi. Nelle periferie fisiche ed esistenziali. Per quelli che le abitano, soprattutto nella sua città, Antonello Lai era confessore, megafono, servizio sociale, prima che giornalista. Era Caritas e Croce Rossa, prete e sindaco.

Se ieri i social si sono riempiti di lui, dopo che il sito dell’Unione Sarda ha dato la notizia della sua morte, è perché decine di migliaia di persone gli hanno voluto bene. Quel bene che si riserva alle anime sensibili, com’era la sua.

La crisi improvvisa

Ziu Lai, come tutti lo chiamavano, ha cessato di vivere alle 16,30 nel reparto di Rianimazione del Brotzu, dove era stato trasferito una settimana fa dopo un arresto cardiaco che lo aveva colto mentre era ricoverato in Cardiologia. Lo avevano operato per sistemargli una valvola cardiaca che aveva smesso di funzionare e nei giorni successivi sembrava si stesse riprendendo. Ma ieri il suo cuore si è fermato di nuovo e ogni tentativo di salvarlo è stato vano.

Antonello Lai era un giornalista anomalo. La sua redazione era la strada. E scriveva come parlava, aborriva i formalismi, le costruzioni. Alla sintassi perfetta, che pure conosceva, preferiva un linguaggio diretto, spesso gergale quando non dialettale, quello che conoscevano i suoi interlocutori. Anche i suoi tg su Tcs, dove ha lavorato sino a qualche anno fa prima di andare in pensione, hanno avuto per anni la sua inconfondibile impronta.

Amico degli ultimi

Era il riferimento degli ultimi, hanno scritto tutti. Giusto. Chiunque lo chiamasse al telefono sapeva che avrebbe risposto e che avrebbe portato all’attenzione il suo caso. Era un trait d’union , Ziu Lai, tra la gente che nessuno ascoltava - quelli che fanno le file e non vengono ricevuti, quelli che non riescono a essere curati o ad avere una casa dignitosa - e le istituzioni. E quando seguiva un caso non mollava sino a quando non veniva preso in considerazione da chi di dovere. Spesso si metteva le mani in tasca per aiutare i più disperati, senza dire niente a nessuno. Se era necessario dava del denaro, faceva la spesa per una famiglia, regalava un paio di scarpe. Arrivava nelle case della gente disperata e dava il suo contributo, anche se nessuno glielo chiedeva.

E non aveva paura di entrare nelle stanze del potere per denunciare un’ingiustizia e chiedere attenzione. Alle ultime elezioni regionali aveva deciso di candidarsi con una lista civica a sostegno di Alessandra Todde. Non è stato eletto ma se fosse entrato in Consiglio regionale avrebbe continuato a fare ciò che ha sempre fatto: battersi per i più fragili.

Il cordoglio

Ieri la governatrice è stata tra le decine di migliaia di persone che gli hanno dedicato un bel pensiero. «Oggi è scomparso Antonello Lai, Ziu Lai per tutte e tutti noi. Antonello, abbiamo condiviso giorno dopo giorno una campagna elettorale faticosa, che ci ha visto vincere in Sardegna anche grazie al tuo contributo, alla lista civica che hai rappresentato con passione e impegno candidandoti e mettendoci la faccia. Mi stringo forte alla tua famiglia, ai tuoi cari, ai tuoi amici e alle tue amiche. Eri, sei e resterai il giornalista “sempre dalla parte dei più deboli”’. Eri, sei e resterai un punto fermo per tante e tanti. Ti continueremo a ricordare e a volere bene».

Anche il sindaco Massimo Zedda ha definito Lai «anima gentile, conosciuto e stimato da tutta la città per il suo impegno nell’attività giornalistica e da privato cittadino. Antonello negli anni ha dato voce e sostenuto le persone più fragili, gli ultimi, i dimenticati. Un ricordo e un pensiero affettuoso da parte di tutta l’amministrazione, con la quale si è sempre interfacciato con rispetto e garbo».

