Addio all’uomo della fiamma tricolore francese 

Parigi. Per molti francesi era “il diavolo della République”, per i suoi detrattori un provocatore, un collaborazionista, un negazionista e un antisemita. Per i suoi seguaci era semplicemente “le président”, per i giudici che lo hanno condannato ben 25 volte per le sue intemperanze un recidivo impenitente: a 96 anni, Jean-Marie Le Pen se n’è andato dopo una vita trascorsa a costruire la nuova estrema destra francese, uscita a pezzi dall’occupazione nazista e dall’esperienza del collaborazionismo di Vichy. In 40 anni ha portato il suo Front National ad entrare di forza nel salotto della politica che lo considerava infrequentabile. In una logica tutta lepenista, il potere non lo ha trasmesso pacificamente né volontariamente alla figlia Marine, che se ne è appropriata espellendolo poi dal partito che lui aveva co-fondato.

Jean Le Pen, questo il suo nome alla nascita, poi diventato Jean-Marie, è stato l’uomo che ha mostrato alla Francia - la sera del 21 aprile 2002 - che non era il Paese che credeva di essere. Al termine del primo turno delle presidenziali, quando tutti si aspettavano di veder spuntare in tv il volto di Jacques Chirac, presidente uscente, e di Lionel Jospin, premier socialista in carica, sfidante, i francesi videro il faccione di Jean-Marie Le Pen. Pluricondannato, incorreggibile ed emarginato dal Palazzo, sfidava Chirac per l’Eliseo. Uno shock per i francesi, che scesero in piazza. Furono milioni il primo maggio, in nome del Fronte Repubblicano, l’unione di tutti i partiti contro l’estrema destra. Chirac trionfò con l'82,21% ma la ferita alla Repubblica rimase.

L'Eliseo, dopo la notizia della morte di Jean-Marie Le Pen, lo ha definito «figura storica dell’estrema destra», affidando il giudizio sul suo ruolo nella vita pubblica del Paese alla «storia». Bretone, Jean-Marie era rimasto orfano di padre a 14 anni. Sedicenne, tentò invano di arruolarsi con le truppe francesi in Indocina, poi si iscrisse all’Università, dove militò con i giovani di estrema destra. Riuscì ad arruolarsi con i paracadutisti in Indocina nel 1953, e si avvicinò - al suo ritorno in Francia - al populismo estremo di Pierre Poujade, diventandone il deputato più giovane a 27 anni. Partì dunque per la guerra in Algeria, dove fu decorato ma accusato di torture. Con Alain Robert creò il Front National, partito fratello del Movimento sociale italiano, adottando il simbolo della fiamma tricolore. Le prime elezioni furono un flop (1,32%) ma emerse la sua capacità di tribuno. Negli anni Ottanta la scalata: 35 deputati del Fn. Da lì l’ascesa.

RIPRODUZIONE RISERVATA