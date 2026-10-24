Addio all’ultima bottega di quartiere 

C’è un selciato (malconcio) che da via Roma conduce all’incrocio tra via Marconi e via Speranza. Proprio lì l’ultima bottega di quartiere di Muravera, inaugurata negli anni ’30 del secolo scorso e rilevata dieci anni fa da Susanna Sanna (ex commessa nei grandi market), rischia di chiudere i battenti per sempre. «Lo faro a dicembre», specifica Susanna, «non perché si lavori poco, tutt’altro. Però andrò in pensione, non riesco più a tenere certi ritmi».

Quando lo ha comunicato agli affezionati clienti del quartiere di Santa Lucia (ma chi compra arriva anche da altri rioni) c’è stata una sorta di rivoluzione bonaria: «Susy non puoi farci questo, e noi poi come faremo?».

Di famiglia

Perché alla fine “Su bixinau” (il nome scelto da Susanna per il negozietto) non è solo una bottega. «In questi dieci anni mi sono resa conto di essere diventata una parte della vita di tanti residenti, soprattutto anziani e fragili», sottolinea, «si è instaurato un rapporto che va oltre quello tra negoziante e cliente. Scherzano, si confidano, mi raccontano qualsiasi cosa. E lo stesso faccio con loro». Anche per questo Susanna non vorrebbe vedere la saracinesca abbassata. «Spero che qualcuno si faccia avanti per rilevare l’attività. Magari una coppia di giovani. Non dico che la regalo, ma quasi».

Nove anni

Sanna ha rilevato la vecchia bottega nel marzo 2017 rinunciando a un lavoro sicuro in un grande market («dove mi sono sempre trovata benissimo») per scommettere sul centro storico di Muravera e sul ritorno ai rapporti di un tempo tra negoziante e cliente.

Mentre sulla prima speranza c’è ancora tanto da lavorare (non hanno aperto altre attività come ci si auspicava, anzi tra pochi giorni chiuderà anche l’Emporio Piras, altro negozio storico), per i rapporti umani ritrovati la scommessa è stata vinta: «Ormai Su Bixinau è un punto di riferimento», assicura, «vorrei che arrivasse qui qualcuno con lo spirito di aiutare gli anziani, i malati e chiunque ha un bisogno particolare. Se ritornassero di moda le botteghe di un tempo sono sicura che anche Muravera potrebbe diventare un paese migliore. Con in più un centro storico che potrebbe rianimarsi di residenti e, soprattutto, di turisti».

Tradizioni

Nel frattempo arriva un’anziana, cliente fissa. Un po’ di pane, due uova, olio e mortadella. “E s’acqua mi da podisi accostiai finzasa a domu?” Cioè: le bottiglie d’acqua me le puoi portare sino a casa? Spesa a domicilio nel nome della tradizione più sana. Senza app come Deliveroo o Glovo. Con la speranza che la tradizione - almeno a Muravera - vada avanti ancora a lungo.

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