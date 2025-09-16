Addio allo studioso Sergio Frau,  spostò il mito di Atlantide in Sardegna  

Si è spento all’età di 77 anni Sergio Frau, giornalista e scrittore nato a Roma ma di origini sarde. E proprio nella sua Sardegna spostò il mito di Atlandide. Nel 2002, infatti, pubblicò il saggio “Le Colonne d'Ercole - Un'inchiesta” in cui Frau riprende l’ipotesi che le mitiche colonne, di cui tra gli altri scrive Platone, andrebbero identificate man mano nel tempo non solo con lo Stretto di Gibilterra, ma anche con il canale di Sicilia.

La teoria

Secondo tale scenario la leggendaria isola di Atlante, di cui parla Platone nei suoi dialoghi Timeo e Crizia coinciderebbe con la Sardegna. Le teorie di Frau erano anche oggetto di forti polemiche con tanto decise prese di posizione avverse e (in un caso) di strascichi giudiziari ma anche di tanto interesse. Non è un caso che il suo libro sia stato presentato in numerose occasioni in Sardegna e non solo. Nel 2017 a Mandas, inoltre, gli fu conferito il Premio Lawrence.

La carriera

Frau ha lavorato al quotidiano la Repubblica dal 1976, per il quale si occupava di temi culturali. Nell’aprile del 2005 un simposio sui temi del suo libro si è tenuto nella sede dell’Unesco a Parigi, insieme alla mostra “Atlantika: Sardaigne, Ile Mythe” sulla Sardegna nuragica. Nell’ottobre 2006 l'Accademia Nazionale dei Lincei ha tenuto un convegno sui temi del libro nella sede di Roma che è stata anche il momento inaugurale della mostra “Atlantikà”. Il 24 settembre 2010 a Roma Frau ha vinto la prima edizione del Premio di giornalismo “L'isola che c’è”. Il 24 ottobre 2017 presentò all'aeroporto di Cagliari il suo secondo libro-inchiesta “Omphalos: il Primo Centro del Mondo. Il Paradiso che divenne Inferno”. In “Omphalos”, Frau si dedica alla ricerca del primo centro del mondo. Nel libro si verificano due miti paralleli: quello di Atlante e della sua isola al centro del mondo (di cui parlano Platone, Omero, Esiodo, Socrate, Aristotele) e quella di Amleto e del suo Mulino Cosmico, che teneva in ordine tempo e spazio nel Primo Mondo, quello dell'Età dell'Oro di Kronos.

In memoria

Un ricordo lo offre sulla pagina Nurnet - La rete dei nuraghi Antonello Gregorini: «Prima di raccontare qualcosa dell'uomo voglio dire che Sergio era una brava persona, coltissima e intelligente. Scrisse un libro “Le Colonne d’Ercole. Un'inchiesta” che portò una grande attenzione sull'archeologia preistorica e nuragica della Sardegna. Il contenuto della sua inchiesta contribuì in maniera decisiva a spostare le Colonne da Gibilterra allo Stretto di Sicilia, ponendo la nostra isola nella posizione del mito di Atlantide. Questa teoria fu molto contestata e subì una fatwa sottoscritta da circa trecento intellettuali sardi, soprattutto archeologi (che Dio gli perdoni forma e metodo). A prescindere dal discorso su Atlantide riportò la Sardegna antica in posizione centrale nella storia del Mediterraneo. Anche i più recenti e attuali studi, sembrano confermare i suoi sforzi intellettuali. A mio avviso la Sardegna gli è debitrice. Alla questione delle Colonne, nel libro, segue l'idea che il Nuragico ebbe termine in seguito a uno tsunami che devastò l'intero Campidano e inflisse un colpo mortale a quella Civiltà. Questa è forse la parte più controversa sulla quale, anche io che scrivo, ebbi amichevolmente da discutere con lui».

A Sorgono

A questo ricordo si aggiunge quello della comunità di Sorgono che attraverso il sindaco Franco Zedde rende omaggio ad «un grande amico del territorio». Questo perché «attraverso la sua voce, pagine di giornali, riviste e libri - spiega Zedde - Frau ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama storico, archeologico e culturale regalando a Sorgono un ruolo di primo piano nel suo ambizioso progetto. E così dato lustro ed importanza ad un territorio come quello del centro della Sardegna ai margini dei flussi turistici tradizionali». Non va dimenticato, infatti, che, secondo Frau, Sorgono era il centro del mondo antico. (red. cult.)

