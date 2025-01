Addio allo storico panificio del paese 

Dopo 73 anni, a Villaspeciosa, chiude il “Panificio Podda e Muntoni”. Un’attività storica del paese, e non solo. Nel 1951 Luigi Muntoni e suo fratello (provenienti da Sanluri) aprirono il primo panificio di Villaspeciosa. Negli ultimi cinquant’anni l’attività è stata gestita dalla moglie Teresa Podda e dai tre figli: Roberto (68 anni), Pino (66 anni) e Corrado (61 anni). «Abbiamo pure chiesto se qualcuno la volesse comprare, ma nessuno si è fatto avanti. Ci dispiace, dopo più di 50 anni, ci sentiamo un pesce fuor d’acqua, non sappiamo che cosa fare, il nostro tempo era sempre in panificio. Abbiamo iniziato da ragazzini e ora pensiamo a riposarci».

La storia

«Mio nonno aveva un panificio a Sanluri», racconta Roberto Muntoni. «Due ragazzi di Villaspeciosa studiavano al Collegio di Sanluri e prendevano il pane da mio nonno. Così nonno scopri che a Villaspeciosa non c’era panificio. Da qui mio padre e mio zio aprirono la prima attività di questo genere nel paese in via San Platano. Papà aveva 21 anni, mio zio 19 anni».

Un anno dopo, lo zio torno a Sanluri, Luigi si sposò con Teresa Podda (23 anni). Il panificio si spostò in via Dante, dove Teresa si occupava della rivendita. Nel 1953 nacque la prima figlia, Maria Concetta, poi vennero gli altri tre.

I sacrifici

«Nel 1973 morì mio padre aveva 43 anni, io ne avevo 17», continua Roberto, «mamma continuò a lavorare nel negozio e divenne la titolare del panificio dove lavoravano degli operai. Anche io cominciai a fare dei turni di lavoro. E negli anni anche i fratelli Pino e Corrado».

Il pane

Nel 1984 i tre fratelli hanno spostato il panificio in via Iglesias. La loro mamma continuò a lavorare nella rivendita in via Dante. «Abbiamo venduto il nostro pane a Villaspeciosa, Decimomannu, San Sperate, Monserrato e tanti altri paesi», dicono i fratelli. Come preparate il pane? «Per prima cosa allestiamo le bighe per l’impasto (tipo lievito madre). La lavorazione differisce per ogni tipo di pane».

Lavorando nel panificio hanno conosciuto tantissime persone: «Ci siamo anche divertiti, dopo quarant’anni molti clienti sono diventati nostri amici – continuano i tre fratelli -. Vedere queste persone ci faceva piacere, come penso che a loro facesse piacere vedere noi. Sono queste le cose che ci mancheranno. La cosa che ci rende orgogliosi è che tutti dicevano che il nostro pane era buono».

